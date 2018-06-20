Ученые выяснили, что животные могут вести вежливый "диалог"

Мы считаем животных дикарями, потому что они кусаются и могут бросаться кормом, однако их общение между собой может быть удивительно вежливым. Новое исследование стремится сузить пропасть в наших знаниях в области человеческого и животного общения. Похоже, она не так широка, как кажется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, одним из самых больших открытий стало то, что многие виды животных общаются с помощью поочередной системы звуков, совсем как люди, ведущие разговор.

Будь то щебетание птиц или уханье шимпанзе, поочередность оказывается фундаментальной частью коммуникации у многих видов животных. Исследователи считают, это может помочь разгадать, как развился более сложный язык с базовой формой языковой системы в виде поочередного действия.

Хотя между человеческим общением и основанной на поочередности коммуникацией животных существует очень много общего, время между "репликами" различается. Например, у человека временное окно между репликами в диалоге в среднем составляет от 0 до 500 миллисекунд. У животных этот промежуток варьируется от 50 миллисекунд, как в песнях бурохвостого кустарникового крапивника, до 5000 миллисекунд между криками обыкновенных обезьянок-игрунков.

Самое невероятное - некоторые животные даже выражают недовольство, когда их перебивают, и очень стараются избежать этого в общении, чтобы не обидеть своего собеседника.

"Европейские скворцы стараются избегать совместного щебетания, - рассказывают авторы исследования. - Если же такая ситуация возникает, птицы затихают или вовсе разлетаются. Возможно, подобное поведение считается у этого вида нарушением общепринятых правил коммуникации".

Этот большой международный проект, опубликованный недавно в журнале Proceedings of the Royal Society, включал в себя крупномасштабный обзор доказательств, собранных из наблюдений за коммуникацией различных видов животных. Несмотря на то, что существует множество исследований на эту тему, они в большинстве своём фрагментированы и зачастую привязаны к одному виду, что затрудняет проведение межвидовых сопоставлений.

Во-первых, некоторым возможным сравнениям мешало различие терминологий. Общая форма коммуникации у птиц известна под названием "вокализация", один из пары начинает петь, а затем песню продолжает другой. Птицы могут несколько раз передавать очередь друг другу, пока песня не будет окончена. Оказалось, что обезьяны используют чрезвычайно похожую систему, однако учёные всегда называли перекличку обезьян "антифонным пением".

"Возможность прямого сравнения навыков поочередного общения у животных с происхождением языка сильно ограничена отсутствием данных, различием терминологий, строением методологии, изучаемой средой, - говорит Симона Пика, представитель отделения приматологии Института эволюционной антропологии общества Макса Планка. - Такая объединённая программа позволит исследователям проследить историю эволюции столь важной поочередной коммуникации и заняться давно стоящим вопросом о происхождении человеческого языка".

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