Какие вещи на Руси запрещено было брать из рук

В Древней Руси, как в других странах, существовал обычай накладывать табу на некоторые предметы: запрещалось брать их в руки, либо прикасаться к ним, чтобы не навлечь на себя или на других людей несчастье, а до некоторых предметов не дотрагивались из соображений уважения или безопасности.

Этот обычай частично сохранился и сейчас, часто принимает облик суеверий и предрассудков, которые человек даже не может объяснить. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Деньги

Издавна существовал обычай не передавать деньги из рук в руки, и суеверие это живо и до сих пор, особенно среди торговцев, которые почему-то считают, что если возьмут деньги в руки - то их, денег, станет меньше или торговля будет идти плохо.

Вера в такую чертовщину существовала и раньше, и связано это было с тем, что языческие волхвы и колдуны проводили над деньгами обряды сглаза или по просьбе "сводили" на них несчастья. При этом, если деньги передавали не из рук в руки, то колдовство почему-то не действовало. Чтобы не навлечь на себя сглаз или порчу, деньги следовало передавать, положив их на что-либо деревянное - в язычестве считалось, что дерево спасает от сглаза - например, на прилавок, стол, скамью или даже уронив их на пол.

В крайнем случае, если от передачи денег из рук в руки нельзя было отказаться, следовало брать деньги левой рукой.

Нельзя было отдавать деньги на ночь глядя (под этим суеверием вполне мог укрываться практический смысл - темным вечером могли и ограбить, и даже убить за деньги), нельзя было передавать деньги через порог (это суеверие тоже было связано с безопасностью жилища). О примете не брать деньги из рук особо пишет хрестоматия "Суеверия и предрассудки крестьян Воронежской области" (составитель Г. Н Мокшина).

Если берущий деньги человек подозревал дающего в нечистых помыслах, то он, принимая деньги, должен был при этом произнести заклинание, которое якобы могло сего спасти от несчастья или беды.

Нельзя было подбирать деньги, найденные на дороге, считалось, что с ними можно подобрать и чужое горе.

Точно такой же запрет существовал и насчет хлеба, с которым славяне всегда связывали много мистики: корни злака уходили глубоко в землю - в страну мёртвых, колосок устремлялся вверх - в страну неба, а семя давало жизнь целым народам. Хлеб выпекался в печи, которая в сознании язычника-славянина была неразрывно связана с потусторонним миром, а ещё в Древней Руси верили, что свежий хлеб очень любят покойники и их души слетаются, чтобы покормиться паром, исходящим от первого каравая.

Хлеб часто ценился дороже золота, ведь в голодный год деньги обесценивались, а мешок зерна мог помочь семье выжить. С хлебом, как и с деньгами, у славян было связано много примет и суеверий и много колдовства, и его точно так же нельзя было передавать из рук в руки через порог или приносить в дом вечером, чтобы не случилось лиха.

Не передавали свежеиспеченный хлеб из рук в руки ещё и по соображениям чистоплотности: его следовало принять на чистое полотенце или холстинку.

Амулеты и предметы колдовства

Никогда не брали в руки и никому не давали предметы, связанные с колдовством, - амулеты, обереги, куклы, изображающие человека, на которого наведена порча, одежду волхвов и колдунов, их посуду и вещи. Это табуирование было связано как со страхом вмешаться в процесс самого колдовства, перевести его каким-то мистическим образом на себя или же было связано со страхом вызвать недовольство колдуна и невольно стать его недругом, а то и "добычей".

Если требовалось передать кому-нибудь такой предмет языческого культа, его осторожно, не дотрагиваясь, заворачивали в тряпицу или шкуру животного, клали глубоко в сумку и только таким образом переносили с места на место.

Оружие

Издревле с почтением на Руси относились к воинскому оружию - к кинжалам, мечам и боевым топорам: ни женщины, ни дети не имели права брать в руки оружие мужчин. До сих пор как отклик этого обычая сохранилось суеверие о том, что мать не должна из рук в руки подавать сыну топор, иначе у нее якобы руки заболят.

Эта странная для совершенно восприятия примета могла появиться и от изуверского обычая рубить руки провинившимся. Можно так же предположить, что речь в поговорке идет не об обычном топоре, которым рубят дрова, а о боевом оружии, который ценился так же как и меч.

Из рук в руки оружие давали только воину либо юноше - для защиты родного дома.

Мистическое значение предавали и такому орудию труда как серп, которым жали хлеб. На Руси нельзя было давать его из рук в руки (скорее всего, по соображениям безопасности, которое облекли в суеверие), такая передача означала, что человек желает другому зла.

Следовало оставить его на земле, а уж другой его мог поднять сам. Нельзя было переступать через серп - в этом случае у жнеца должна была якобы разболеться спина, а сам он мог порезаться. Нельзя было стучать серпом о серп, по поверью это развязывало злые языки, хотя на самом деле просто тупило орудие. По этой же причине и из-за соблюдения мер безопасности нельзя было втыкать серп в землю или оставлять его на снопе.

Словосочетание "ежовые рукавицы" возникло не просто так: раньше на Руси кошек не было, и ежей приносили из леса, чтобы они ловили мышей в амбаре и в подполе, куда их опускали.

Чтобы держать в руках ежей, из толстой кожи либо рогожи шили специальные ежовые рукавицы.

Появление этих рукавиц было связано не только с тем, что ёж может уколоть руки иголками, но и тем, что на своих иголках он может переносить разные кожные болезни и паразитов, и взяв его в руки, можно заразиться.

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