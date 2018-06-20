Скрывает ли НАСА правду об НЛО - ВИДЕО

Некоторое время назад исследователь-любитель обнаружил на снимке Солнца, который сделала обсерватория НАСА, нечто странное: возле светила находится белый объект, от которого к звезде тянется след. После этого появилась масса версий. Приближался ли этот объект к Солнцу? Находится ли он возле звезды постоянно? А может, это был космический корабль, который подзарядился энергией, и отправился дальше? Подробнее об этом - в ролике, который представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Загадочные объекты на снимках, сделанных возле Солнца, видят регулярно. Как-то обсерватория НАСА SDO зафиксировала настолько необычный объект, что специалисты из НАСА даже решились дать объяснения. На видео видно, что рядом со светилом находится странный тёмный объект шарообразной формы. Исследователи рассчитали, что его размер был не меньше земного. Он как будто "присосался" к звезде посредством некоего шланга, а спустя какое-то время исчез.

По мнению уфологов, это явление стало прямым доказательством инопланетной активности в Солнечной системе. НАСА довольно долго воздерживалась от комментариев, но после заявила, что на видео - всего лишь солнечный протуберанец. Но протуберанцы обычно выглядят куда ярче, да и форма у них не настолько идеально-шарообразная. Чтобы как-то пояснить это и подобные явления, НАСА обычно говорит о посторонних шумах, помехах, преломлениях линз и размытии изображения. Но, возможно, организация что-то скрывает?

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

