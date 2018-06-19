Чем на самом деле полезна марихуана в медицине

А все потому, что ее удивительные свойства способны лечить неизлечимые медикаментами болезни!



1.Болезнь Альцгеймера



Болезнь Альцгеймера - это серьезное нарушение умственной деятельности, которое в большинстве случаев начинается, как слабоумие. Это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое начинается медленно и постепенно разрушает психику человека.



В большинстве случаях симптомами заболевания считаются: потеря памяти и когнитивная дисфункция. Ожидается, что к 2050 году будут насчитывать 13,8 миллиона больных, то есть количество заболевших увеличится на 68%.



К сожалению, лекарства от этого заболевания нет, но существуют результаты исследования, которые показывают, что тормозящую болезнь и лечебную силу имеет каннабис. Ученые даже утверждают, что каннабиноиды станут лекарствами нового поколения.



2.Эпилепсия



Эпилептический приступ - это внезапный всплеск электрической активности мозга. Эпилепсия - четвертая из самых распространенных неврологических проблем, среди которых мигрени и болезнь Альцгеймера.



Вещество каннабидиол, которое имеет менее выраженные свойства, чем неочищенная марихуана, может уменьшить количество приступов на 54%.



3.Рассеянный склероз



Рассеянный склероз (мышечный спазм) известен как диссеминированный склероз или энцефаломиелит. Это воспалительный процесс, при котором поражаются нервные клетки головного и спинного мозга, в результате чего возникают физические, психические и психиатрические проблемы.



Исследования показали, что каннабиноид ТНС помогает установить контроль над мышечными спазмами у пациентов.



4.Рак



В последнее время появляются факты ежедневного употребления онкологическими больными дозы каннабиноида ТНС с целью лечения рака кожи, легких и т.д. Этот метод был испробован на собаках, но в меньших дозах, и результаты были положительными.



Каннабис официально используют в некоторых штатах США для снижения болевых синдромов у больных раком, для повышения аппетита и лечения бессонницы.



5.Шизофрения



Вещество, которое лечит шизофрению, - каннабидиол. В то время как марихуана вызывает похожий на шизофрению эффект, а именно вещество ТНС, каннабидиол (CBD) лечит ее.



В 2012 году результаты исследования были опубликованы в журнале Translational Psychiatry. В них утверждалось, что вещество CBD позитивно влияет на лечение шизофрении и уже начата вторая фаза клинических исследований.



В них приняли участие 39 пациентов, 20 из которых получали дозу CBD, а 19 - амисульприд. Результаты лечения были позитивными в обоих случаях, но у тех пациентов, которые получали дозу CBD, побочных эффектов было меньше.



6.Диабет второго типа



Диабет второго типа (инсулиннезависимый тип) - это заболевание метаболического характера, которое сопровождается высоким уровнем сахара.



Этот тип отличается от диабета первого инсулинозависимого типа, при котором отмечается абсолютная не выработка инсулина поджелудочной железой.



В мае 2013 года в журнале The American Journal of Medicine была опубликована статья трех авторов о том, что марихуана играет ключевую роль в контроле уровня сахара.

В исследовании участвовали 4 657 человек, включая действующих и прошлых приверженцев употребления марихуаны. У них на 16% уровень сахара был ниже. Фармацевтическая компания, лицензированный производитель лекарств на основе марихуаны, создали препарат для диабетиков второго типа, GW42004.



7.Астма



Считается, что курение марихуаны вызывает легочную патологию. А по результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, вещество ТНС проявляет противовоспалительные свойства при лечении астматиков.



8.Импотенция /Эректильная дисфункция



Высокий уровень холестерина, который уменьшает давление в кровеносных сосудах, негативно влияет на эректильную функцию у мужчин. Данные, опубликованные в журнале Clinical and Developmental Immunology, говорят, что марихуана может снизить уровень холестерина в крови.



Клинические исследования показали, что каннабиноиды снижают негативный эффект гиперхолестеринемии - основного заболевания, которое вызывает эректильную дисфункцию.



9.Артриты



Обезболивание - это одно из основных свойств марихуаны. Снимая боль при рассеянном склерозе, она поможет снизить боль и у больных артритами. Причем при курении марихуаны боль проходит быстрее, чем при употреблении её в другой форме.



По данным исследований, проведенным Канадским консорциумом, который занимался исследованиями каннабиноидов, 36% канадцев снимают боль при артритах, именно, покуривая марихуану. Но в таких случаях люди подвержены привыканию и зависимости.



10.Гепатит С



Гепатит С - инфекционное заболевание, которое поражает печень и вызывается вирусом гепатита С. Вайомингский институт, работающий в области изучения лечебного эффекта марихуаны, разработал схему лечения на основе "Chunky Crimson". Клинические исследования показали, что 99,8% пациентов излечивались от гепатита С.



Никто не доказывает, что курение марихуаны - это полезное занятие. Исследования, которые проводились десятилетиями, доказали, что её курение вызывает ряд заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, респираторных органов и нервной системы.



Но тот факт, что вещества, полученные из каннабиса, излечивают от некоторых заболеваний, меняет отношение к этому растению.