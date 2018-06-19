Посмотрите, что стало с самой красивой женщиной мира - ФОТО
19 июня 2018 12:31 148
Британская модель Келли Брук когда-то считалась одной из самых красивых женщин мира.
Соблазнительным формам Келли завидовали миллионы женщин.
Но, кажется, от былой красоты не осталось ничего.
Это доказывают снимки, которые попали в сеть. Папарацци запечатлели модель отдыхающей на греческом острове Миконос.
Внешний вид 38-летней модели явно оставлял желать лучшего.
А вот такие фото выкладывает в соцсети сама Келли.
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