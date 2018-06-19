Посмотрите, что стало с самой красивой женщиной мира - ФОТО

Британская модель Келли Брук когда-то считалась одной из самых красивых женщин мира.

Соблазнительным формам Келли завидовали миллионы женщин.

Но, кажется, от былой красоты не осталось ничего.

Это доказывают снимки, которые попали в сеть. Папарацци запечатлели модель отдыхающей на греческом острове Миконос.

Внешний вид 38-летней модели явно оставлял желать лучшего.

А вот такие фото выкладывает в соцсети сама Келли.

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