Из красоток в бабули. Раскрываем секрет преждевременного старения сестер Олсен - ФОТО
В детстве я просто обожала пересматривать фильмы с участием сестер Олсен. Ну до того бизняшки мне казались милыми и красивыми, что я просто мечтала быть похожей на них!
Но годы прошли, и их мимимишная магия как-то развеялась. Близняшкам исполнилось 32 года, а выглядят они без преувеличения на все 50. Посмотрим на бьюти-деградацию сестер и выясним, что же с ними случилось.
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Все заметили, что Мэри-Кейт выглядит гораздо хуже своей сестры Эшли. Дело в том, что некоторое время она страдала анорексией, из-за чего ее некогда пухлые щечки буквально запали. Есть также мнение, что Мэри-Кейт перенесла несколько неудачных пластических операций.
Не последнюю роль в преждевременном старении сестер сыграло неправильное питание и увлечение вредными привычками. Неблагоприятно на коже сказалось и злоупотребление солнечными ваннами.
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