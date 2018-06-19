Из красоток в бабули. Раскрываем секрет преждевременного старения сестер Олсен - ФОТО

В детстве я просто обожала пересматривать фильмы с участием сестер Олсен. Ну до того бизняшки мне казались милыми и красивыми, что я просто мечтала быть похожей на них!

Но годы прошли, и их мимимишная магия как-то развеялась. Близняшкам исполнилось 32 года, а выглядят они без преувеличения на все 50. Посмотрим на бьюти-деградацию сестер и выясним, что же с ними случилось.

1995 год

1999 год

2000 год

2003 год

2005 год

2006 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2015 год

2017 год

2018 год

Все заметили, что Мэри-Кейт выглядит гораздо хуже своей сестры Эшли. Дело в том, что некоторое время она страдала анорексией, из-за чего ее некогда пухлые щечки буквально запали. Есть также мнение, что Мэри-Кейт перенесла несколько неудачных пластических операций.

Не последнюю роль в преждевременном старении сестер сыграло неправильное питание и увлечение вредными привычками. Неблагоприятно на коже сказалось и злоупотребление солнечными ваннами.

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