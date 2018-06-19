Ученые воссоздали лица людей, живших столетия назад. Результат ошарашил - ФОТО

19 июня 2018 13:25

Современные технологии - лучшие друзья ученых. С их помощью можно получить детальную информацию о том, что происходило десятки столетий назад. А ведь еще в прошлом веке мы о таком даже мечтать не могли!

Теперь при помощи компьютерного моделирования ученым удалось воссоздать облик людей из прошлого - как известных личностей, так и простых смертных. Результат поражает! Многие образы вовсе не схожи с портретами, к которым мы уже привыкли.

Известный композитор Иоганн Себастьян Бах

 

Девушка из бронзового века, которая умерла около 3700 лет назад

 

Один из самых знаменитых математиков и астрономов - Николай Коперник

Человек, который скончался 5 веков назад

 

Нефертити - "главная жена" Эхнатона, древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства.

 

Королева Шотландии Мария Стюарт

 

Шотландский поэт-лирик Роберт Бернс

 

Французский политик и адвокат, участник Французской революции (1789-1799 гг.) Максимилиан Робеспьер

 

Жительница Эдинбурга в XVI веке

 

Король Франции - Генрих Наваррский

 

Дочь египетского фараона Рамзеса II - Меритамон

 

Католический священник Антоний Падуанский, который умер в 1230 году

 

Король Англии Ричард III

 

Житель Карфагена, чьим останкам около 2500 лет

 

14-летняя Джейн из Джеймстауна в XIV веке стала жертвой каннибализма

 

Глядя на некоторых из них, можно сказать, что в те времена портреты тоже приукрашали и, скорее всего, это делалось по просьбе того, кого рисовали. С уверенностью можем утверждать только одно: история - штука непредсказуемая!

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