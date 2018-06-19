Ученые воссоздали лица людей, живших столетия назад. Результат ошарашил - ФОТО
Современные технологии - лучшие друзья ученых. С их помощью можно получить детальную информацию о том, что происходило десятки столетий назад. А ведь еще в прошлом веке мы о таком даже мечтать не могли!
Теперь при помощи компьютерного моделирования ученым удалось воссоздать облик людей из прошлого - как известных личностей, так и простых смертных. Результат поражает! Многие образы вовсе не схожи с портретами, к которым мы уже привыкли.
Известный композитор Иоганн Себастьян Бах
Девушка из бронзового века, которая умерла около 3700 лет назад
Один из самых знаменитых математиков и астрономов - Николай Коперник
Человек, который скончался 5 веков назад
Нефертити - "главная жена" Эхнатона, древнеегипетского фараона XVIII династии Нового царства.
Королева Шотландии Мария Стюарт
Шотландский поэт-лирик Роберт Бернс
Французский политик и адвокат, участник Французской революции (1789-1799 гг.) Максимилиан Робеспьер
Жительница Эдинбурга в XVI веке
Король Франции - Генрих Наваррский
Дочь египетского фараона Рамзеса II - Меритамон
Католический священник Антоний Падуанский, который умер в 1230 году
Король Англии Ричард III
Житель Карфагена, чьим останкам около 2500 лет
14-летняя Джейн из Джеймстауна в XIV веке стала жертвой каннибализма
Глядя на некоторых из них, можно сказать, что в те времена портреты тоже приукрашали и, скорее всего, это делалось по просьбе того, кого рисовали. С уверенностью можем утверждать только одно: история - штука непредсказуемая!
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