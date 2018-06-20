Почему нам кажется, что в наши дни время летит все быстрее

До появления современных технологий людям приходилось немало потрудиться, чтобы выстирать вручную свою одежду, а попасть из одного места в другое они могли не быстрее, чем позволяла скорость лошадей.

Все дела тогда объективно занимали больше времени, однако почему-то именно нынешняя комфортная жизнь заставляет нас почувствовать, что время - драгоценный ресурс. Почему же теперь, когда мы объективно имеем больше свободного времени, чем когда-либо прежде, мы оказались под таким давлением из-за его нехватки? История и современная наука предлагают ответ, состоящий из трех частей: постоянное ощущение времени, отсутствие безопасности и стремление к прогрессу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, недавно на страницах Интернет-издания Quartz философ Эндрю Таггарт глубоко исследовал вопрос, почему мы все так остро ощущаем нехватку времени. По его мнению, главной причиной является развитие капитализма и системы почасового наемного труда. Если ваш босс постоянно смотрит на часы, вы также вынуждены делать это. И чем более остро мы осознаем бег времени, тем быстрее оно для нас движется.

Кроме того, негативное влияние оказывает на людей ощущение ненадежности их положения на работе. Мы смотрим на часы не только из-за того, что боимся опоздать на следующую встречу. Нас заставляет это делать угроза замены другим человеком или роботом. Мы постоянно вынуждены следить за своей производительностью труда.

Эта постоянная зависимость от времени напоминает синдром белки в колесе, считает бизнес-психолог Тони Крэбб. Как говорил персонаж из "Алисы в зазеркалье": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"

"Исследования показывают, что если вы усиливаете у людей ощущение времени, например, размещая перед ними большие часы, они успевают сделать больше, - объясняет Крэбб, - но "когда мы больше успеваем, посылаем больше электронных писем, получаем больше ответов, когда мы делаем больше за счет лучшего управления своим временем, мы все равно не можем успеть все - мы просто становимся более занятыми.

Таггарт формулирует свою мысль еще более резко: "Финансовая неуверенность порождает бесконечное тревожное поведение, которое, в свою очередь, порождает острое чувство нехватки времени".

Последним элементом этой триады безумства, по-видимому, является фундаментальный философский сдвиг в нашем восприятии мира. Традиционно наши религиозные предки воспринимали мир, как созданный по образу и подобию божьему, и, следовательно, считали его столь хорошим, каким он только мог быть. Все, что нужно было делать, - это прожить как можно более праведную жизнь в глазах Бога. А мы в наши дни вместо этого просто одержимы прогрессом. И, поскольку мир никогда не бывает совершенным, всегда требуется еще что-то сделать.

Поскольку вряд ли кто-нибудь из нас захочет поменять свою стиральную машину на бабушкину стиральную доску или "Теслу" на лошадь и коляску, что мы можем сделать со своим постоянным ощущением давления времени? Первым шагом может быть просто осознание источника возникновения этого чувства. Тщательные исследования использования времени показывают, что у людей сегодня больше свободного времени не только по сравнению с дальними предками, но и с ними же самими несколько десятилетий назад. С объективной точки зрения мы вовсе не так уж заняты.

Мы находимся в постоянной тревоге, беспокоимся о времени, о социальном статусе, о том, чтобы оставить достойный след в этом мире. Это означает, что лучший способ ослабить давление времени заключается вовсе не в том, чтобы изменить режим. Нужно просто немного остыть и научиться наслаждаться настоящим. Разумеется, это легче сказать, чем сделать, однако, дорогу осилит идущий.

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