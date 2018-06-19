Как в жизни выглядит Майя из вирусного комикса о буднях веселой семейной пары - ФОТО

Комиксы из жизни забавной супружеской пары из Тель-Авива разошлись по всему миру. Дело в том, что ситуации, которые израильский художник Иегуда Девир и его жена Майя с юмором обыгрывают в этих зарисовках, близки всем влюбленным и поэтому находят отклик в их сердцах.

Иегуда и Майя познакомились в 2013 году. Спустя два года пара сыграла свадьбу. Вкусив в полной мере прелести семейной жизни, Иегуда решил заняться творчеством. В 2017 году Иегуда создает первые иллюстрации, основанные на реальных жизненных ситуациях. Одна идея за другой - и понеслось!

Сегодня с трудом можно найти человека, который не видел веселые зарисовки о мускулистом парне и его соблазнительной подруге. Многие интернет-пользователи задавались вопросами: "Реальные ли эти персонажи?" "Кто такая Майя?" "А она так же горяча, как выглядит в иллюстрациях супруга?" Ну что ж, давай посмотрим!

На Инстаграм Иегуды Девира подписано около 3 миллионов человек, а на его жену - в 10 раз меньше. Тем не менее, по словам Иегуды, именно Майя - главная его муза и неисчерпаемый источник вдохновения.

Кстати говоря, Майя - тоже иллюстратор и графический дизайнер. Правда, ее творчество несколько иного характера. Она предпочитает рисовать картины в этническом стиле.

Супруга Девира также выступает одним из соавторов комиксов "Один из таких дней

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У молодой пары пока нет детей. Еще успеется! На данный момент эти двое активно занимаются творчеством, путешествуют и делятся своими чертовски жизненными комиксами с теми, кто считает, что юмор самая важная составляющая в построении искренних, прочных и длительных отношений