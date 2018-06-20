Робот-пес Boston Dynamics впервые прогулялся по улицам Ганновера - ВИДЕО

Инженеры от Boston Dynamics опубликовали ролик, в котором их роботизированный пес SpotMini гуляет по улицам Ганновера и позирует жителям, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Также компания представила новую расцветку робота SpotMini.

Ранее основатель Boston Dynamics Марк Рейберт заявил о том, что робот-собака SpotMini уже на стадии "предварительного производства" и компания начнет продавать его в 2019 году.

Согласно характеристике на сайте, SpotMini - это самый тихий робот из тех, которые производила компания. Он весит 25-30 килограммов и может проработать около 90 минут без подзарядки, в зависимости от нагрузки.

Ранее представители компании опубликовали видео, где робот SpotMini передвигается по дому, преодолевает препятствия и даже помогает в хозяйстве. Например, он может собирать разбросанный по дому мусор.

Нажмите на видео для просмотра:

