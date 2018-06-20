Еще круче, еще быстрее: появился крутой трейлер сериала о байкерах "Майя МС" - ВИДЕО

Этот сериал телеканала FX является спин-оффом "Сынов анархии"

В 2014 году драма Курта Саттера "Сыны Анархии" попрощалась со своими поклонниками, и установила рекорд. Финальную серию седьмого заключительного сезона сериала, вышедшую во вторник, 9 декабря 2014 года, посмотрело 6,4 миллиона человек, из которых 4,2 миллиона принадлежат возрастной категории от 18 до 49 лет.

А теперь стало известно, что телеканал FX запускает новый сериал о байкерах "Майя МС", который является спин-оффом признанной криминальной драмы "Сыны анархии", передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. И уже появился второй тизер первого сезона.

Отметим, что события спин-оффа будут развиваться в мире после Джекса Теллера (Чарли Ханнэм) и следовать за новым героем - Иезекиилем "ИЗет" Рейесом (Дж.Д. Пардо), который недавно вышел из тюрьмы и стал кандидатом в члены клуба "Майя МС" на границе Калифорнии и Мексики. Теперь ИЗет должен создать себе преступную репутацию в городе, где он когда-то был "золотым мальчиком" с американской мечтой в кармане.

Премьера сериала "Майя МС", создателями которого являются Курт Саттер и Элджин Джеймс, ожидается уже осенью этого года.

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