BMW представила возрожденное премиум-купе 8 серии - ФОТО

В рамках гоночного уик-энда в Ле-Мане баварцы презентовали миру свою новейшую разработку: BMW вернула в модельную линию большое купе класса грантуризмо, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Обещаны динамика и управляемость спорткара вкупе с комфортностью представительского седана.

Официально BMW 8 серии, судя по всему, будет считаться флагманом модельного ряда баварцев, но по сути займет в нем позицию отправленного на пенсию купе 6 серии. Построено купе, как и прочие новинки BMW, на модульной платформе CLAR, а по габаритам получилось даже компактнее седана 5 серии. В длину купе вытянулось на 4843 мм, в ширину - на 1 902 мм, а высота новинки составляет всего 1 341 мм при колесной базе двухдверки в 2 822 мм. Объем багажника при этом не слишком внушителен и составляет всего 420 л, но спинки кресел второго ряда можно сложить.

Купе получило полностью независимую подвеску с адаптивными амортизаторами и подруливающими задними колесами. Инженеры BMW применили достаточно распространенное решение: на скоростях до 72 км/ч задние колеса поворачиваются в сторону, противоположную передним, а после этого порога - в ту же самую. Утверждается, что это повышает стабильность купе и его маневренность. Кроме того, купе можно оборудовать блокировкой заднего дифференциала с электронным управлением и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

На момент начала продаж BMW 8 серии будет предлагаться в двух модификациях. BMW 840d xDrive получила 320-сильную рядную шестерку на тяжелом топливе, обеспечивающую 680 Нм крутящего момента и разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды. А вот для BMW M850i xDrive подготовили основательно переработанный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом с отдачей в 530 л.с. и 750 Нм. На набор первой "сотни" эта версия тратит 3,7 с. И это еще не предел: уже известно, что в планах баварцев значится полноценная BMW M8. К слову, все версии купе оснащаются системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической КПП с измененными передаточными соотношениями.

Что до обещанного комфорта, то за него будут отвечать интерьер в стиле недавно представленной BMW X5, обилие доступных опций и роскошная отделка. Купе можно оснастить, к примеру, передними креслами с регулировкой по огромному количеству направлений, лазерной оптикой, системой кругового обзора и камерой ночного видения, акустикой Bowers & Wilkins, беспроводной зарядкой для гаджетов, а 10-дюймовый монитор вместо панели приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем уже входят в список базового оборудования.

Однако, судя по опубликованным изображениям, полноценным четырехместным автомобилем новинку назвать будет сложно: кузов купе получил экстремально заваленные назад стойки, поэтому места для голов задних пассажиров у BMW 8 серии не так уж и много.

Что касается опций для повышения спортивности, то производитель уже пообещал сразу два пакета внешней отделки - Carbon и M Sport, и колесные диски размерностью до R20.

По одним данным, BMW начнет европейские продажи новинки уже в следующем месяце, по другим сведениям - потерпит до ноября. Позже в семействе появятся не только "заряженная" М8, но и версия с кузовом кабриолет, а также традиционное для BMW четырехдверное Gran Coupe.

В руководстве концерна заявили, что видят на рынке люксовых купе огромный разрыв между ультимативными спорткарами наподобие Porsche 911 и комфортабельными двухдверками вроде Mercedes-Benz S-class Coupe. По замыслу баварцев, BMW 8 серии призвана застолбить за собой как раз именно эту нишу.