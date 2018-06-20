Какие привычки русских туристов шокируют европейцев

Российские путешественники давно стали завсегдатаями разных европейских курортов, пройдя путь от буйных искателей приключений до цивилизованных отдыхающих. Но, тем не менее, они сохранили ряд привычек, по которым западные обыватели с лёгкостью идентифицируют их национальную принадлежность. О них расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Отсутствие улыбки

Россиян в Европе часто выдает серьёзное выражение лица, поскольку в русской "мимической" традиции не заложен обычай улыбаться незнакомым людям. Привыкшие к сдержанному выражению эмоций в общении с посторонними русские кажутся европейцам недоброжелательными и хмурыми людьми, здоровающимися только один раз день.

Только после близкого общения с северными гостями они понимают, что отсутствие "улыбки для приличия" вовсе не является признаком агрессии, а попросту отражает одну из черт российского характера.

На отдых как на праздник

Пакуя чемоданы, русские женщины вместе с демократичными джинсами, футболками и удобной обувью, обязательно возьмут с собой на курорт какой-нибудь праздничный наряд, уподобляясь маме Дяди Федора из мультфильма "Трое из Простоквашино".

Правило всегда выглядеть красиво выработало у россиянок привычку ежедневно наносить макияж, приводить в порядок волосы и выходить из дома в опрятной и нарядной одежде. Это обстоятельство очень радует глаз европейских мужчин, и вызывает зависть их жен и подруг, не уделяющих своему внешнему виду столь пристального внимания.

Но иногда здравый смысл и чувство меры, изменяют россиянкам, которые шокируют сдержанную европейскую публику излишне вызывающим одеянием и "мейкапом". Обычно этим грешат приезжающие на курорт в поисках острых ощущений. В их арсенале обязательно присутствуют обтягивающие мини-платья с вульгарными принтами, туфли на высоком каблуке и откровенные купальники.

Преследуя цель обратить на себя внимание, они могут отправиться на горные экскурсии в вечерних платьях и обуви на платформе, или же дефилировать по городу, прикрывшись одним парео.

Мужская униформа

Русские мужчины удивляют эмансипированных европеек привычкой помогать женщине, открывать ей двери, пропускать вперед и терпеливо ждать, когда она закончит бесконечный шопинг. В пляжном дресс-коде Старого Света в качестве мужского купального костюма закрепились плавки-шорты, именно, поэтому россияне сразу выделяются из общей массы отдыхающих.

На морских курортах главной приметой русского туриста являются V-образные плавки-галочки, которые в Европе носят преимущественно представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, российские мужчины очень любят щеголять без майки, но с золотыми украшениями, умудряясь приходить в таком виде в ресторан и доставлять посетителям определенный дискомфорт.

Щедрость души

Недоумение расчётливых европейцев вызывает обычай русских тратить на отдыхе большую сумму денег, к слову, ими же они по привычке пытаются решить все возникающие проблемы. Откладывая в течение n-ного времени финансы на поездку, они считают обязательным условием потратить их, повергая экономных туристов из других стран в недоумение.

Заказывая дорогие блюда, оставляя щедрые чаевые, покупая брендовые вещи и разнообразные сувениры, приобретая все предлагаемые экскурсии, они демонстрируют окружающим свою платёжеспособность и широту души.

Желая охватить неохватное, туристы из России хотят воспользоваться всеми услугами сервиса, имеющимися на курорте. Шумно, эмоционально и озорно они перемещаются между спортивными площадками, бассейнами и дискотеками, ловя завистливые взгляды иностранцев.

Любовь к сложностям

Несколько лет тому назад французская компания "Temmos" провела исследование на горнолыжных курортах своей страны, и выяснила, что российским туристам принадлежит пальма первенства в совершении безрассудных поступков. В результате опроса было выявлено, что 76% россиян останавливают свой выбор на сложных трассах красного цвета, и только 27% из них облачаются в шлем.

Европейцы, зацикленные на собственном здоровье, предпочитают учитывать требования правил безопасности, в то время как россияне смотрят на них снисходительно.

Притупленное чувство опасности и прилив адреналина заставляет россиян фотографироваться на фоне извергающегося вулкана и надвигающегося тайфуна, не отказываться от оплаченного тура в связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами и оказывать сопротивление при неожиданном нападении преступников.

В случае нештатной ситуации россияне редко теряют присутствие духа, не боясь брать на себя ответственность за жизни людей, как это было на затонувшем в Средиземном море круизном лайнере " Коста Конкордия". Не поддавшись панике, именно русские организовали эвакуацию пассажиров, взяв на себя функции растерявшегося экипажа и убежавшего капитана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook