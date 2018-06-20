В схватку аллигатора и питона вмешался человек - ВИДЕО

Во Флориде два охотника - Джек Хаббард и Майк Киммел - совершили героический поступок, несмотря на то что их жизни угрожала опасность. Уже в тёмное время суток в кустах они заметили аллигатора, которого душил трёхметровый питон, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. Мужчины принялись освобождать крокодила.

Схватка происходила на территории заповедника "Эверглейдс", где обитает огромное количество пресмыкающихся. Джек Хаббард и Майк Киммел были направлены в район заповедника в рамках проекта, который помогает удалить змей из этого района. По их словам, питоны уничтожили источники пищи для хищников, обитающих в заповеднике. Лишь за последний год им удалось спасти уже третью рептилию от смерти.

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