Фанаты устроили перекличку в московском метро после победы сборной - ВИДЕО

20 июня 2018 13:35

Болельщики сборной России устроили перекличку в столичном метро после победного матча в Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Напомним, команда Станислава Черчесова в важнейшем поединке группового этапа ЧМ выиграла у сборной Египта со счётом 3:1. Таким образом, россияне практически гарантировали себе первое в истории участие в плей-офф мирового первенства.

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Фанаты устроили перекличку в московском метро после победы сборной

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