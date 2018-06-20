В замке короля Артура обнаружили загадочную надпись

Исследователи Археологического общества графства Корнуолл (Великобритания) обнаружили 1300-летнюю надпись неизвестного автора в культурных слоях Тинтагеля - замка, связанного с легендой о короле Артуре. Об этом сообщает издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, образцы британской письменности времен VII века редки, однако находка указывает на то, что тогда в местности проживали профессиональные писцы, знакомые с основными методами создания рукописей. Стиль письма, латиница, а также греческие и христианские символы демонстрируют культурное влияние Средиземноморья на Корнуолл после падения Западной Римской империи.

Надпись была сделана на 60-сантиметровом камне и включала такие латинские слова, как "сын" (fili) и "двое мужчин" (viri duo), а также римское имя Тит (Titus) и кельтское имя Будик (Budic).

Замок Тинтагель, руины которого сохранились до настоящего момента, был построен в 1233 году и находится около одноименной деревни. До него на этом месте существовала крепость, которая, как считается, была резиденцией королей кельтской Британии. Тинтагель фигурирует в мифах о короле Артуре: в замке родился будущий вождь бриттов, живший, по легенде, в V-VI веках.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook