Научно-технический прогресс, как известно, двигают вперед военные технологии. Не удивительно, что многие страны мира, не в силах самостоятельно изобрести новые прорывные виды вооружений пытаются украсть образцы военной техники, чтобы затем, скопировав изготовить подделку.

Одним из главных пострадавших от данного воровства оказался Советский Союз. И не важно, что грабители интеллектуальной собственности производили изделия, значительно уступавшие оригиналу по качеству, воровство не прекращалось. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие военные технологии, которые были украдены у СССР.

АК-47

Самым удачным в мире автоматом является АК-47 в его различных модификациях, созданный в 1947 году Алексеем Калашниковым. При этом автомат оказался настолько удачным, что впоследствии ни один вооруженный конфликт на планете не обходился без его использования. Ряд африканских государств в знак уважения к данному оружию даже разместил его изображение на своих государственных флагах.

Порой можно услышать претензии, что Алексей Калашников не создавал автомат, а скопировал свое детище у немецкого инженера Хуго Шмайсера. Данные претензии не состоятельны, поскольку автомат Калашникова вобрал в себя все лучшее от самых разных видов стрелкового оружия. В то же время, если Советский Союз с фактами в руках мог доказать, что АК - 47 являлся его интеллектуальной собственностью, то целый ряд стран не однократно пытавшихся украсть данное изделие русских оружейников сделать этого не могут.

На сегодняшний день известно немало клонов автомата Калашникова, изготовленных без разрешения правообладателя в Египте, Китае, Пакистане и Северной Корее. Однако это лишь ничтожные подделки, о чем говорит качество данных автоматов. Произведенный в СССР, а затем в России автомат Калашникова имеет уникальную износоустойчивость и безотказность в стрельбе. В то же время его китайские и египетские подделки после около 7000 выстрелов приходят в негодность из-за низкого качества стали применяемой при изготовлении стволов.

Кроме нелегальных подделок аналоги АК-47 по лицензии пытались изготавливать страны Варшавского договора: Венгрия, Румыния и Югославия. Но добиться необходимого качества также не смогли. Несмотря на то, что все клоны автомата Калашникова имеют собственные названия, во время боевых действий военные разных стран все равно именуют их АК-47, добавляя при этом страну изготовителя.

Танк Т-62

Несмотря на то, что кража АК-47 наиболее громкая из всех похищенных у СССР военных технологий, военным историкам известны и другие не менее громкие кражи перспективных видов вооружения. Одной из них является кража Китаем образца танка Т-62, который впоследствии был скопирован инженерами этой страны.

Во время печально известного сражения за остров Даманский на реке Уссури в марте 1969 года против китайцев было применено четыре новейших на тот момент танка Т-62. К сожалению, советские пограничники не знали, что на берегу реки китайцы замаскировали противотанковую батарею, ожидая, что русские применят против них танки. Едва советские боевые машины показались из-за острова, как раздались выстрелы батареи.

Три танка успели отойти на безопасное расстояние к советскому берегу реки. Однако головной танк был подбит, оставшись стоять на нейтральной полосе. Поскольку на боевой машине было установлено большое количество секретного оборудования, танк пытались вытянуть с реки при помощи тягача. Безуспешно. В итоге было принято решение минометным огнем пробить лед вокруг танка, чтобы он затонул. Так и поступили.

Однако пронырливые китайцы направили к оказавшемуся на дне Т-62 своих водолазов. Они прикрепили к танку тросы и потихоньку вытащили его на свой берег Уссури. В течение нескольких месяцев китайские инженеры буквально по винтикам изучали советскую боевую машину, а спустя год на вооружение китайской армии был поставлен новый танк WZ-122, являвшийся полной копией Т-62. Правда, как и в случае с АК-47 подделка по своим тактико-техническим характеристикам и боевым качествам существенно уступала оригиналу.

Гидроакустическая станция

Примечательно, что если в случае с АК-47 добыть советский автомат с практической точки зрения было не сложно, а Т-62 достался китайцам в качестве трофея, то в погоне за другими советскими военными технологиями западные страны порой организовывали целые специальные операции. В самый разгар холодной войны американцы и их союзники неожиданно осознали, что СССР существенно обогнал их в технологии обнаружения движения подводных лодок. Такое превосходство существенно повышало шансы Советского Союза в случае возможного военного конфликта. Чтобы этого не допустить в 1982 году была проведена уникальная операция британских ВМС по заказу США по краже с польского научного судна секретной советской гидроакустической станции. При этом операции присвоили достаточно странное название "Барменша".

Во время ее реализации английская субмарина подплыла под польское судно, на глубину не более 30 сантиметров, так, что перископ чуть ли, не упирался в гребной винт корабля. В это время гидроакустическая станция находилась в воде на тросе. С подводной лодки трос аккуратно перерезали специальным режущим устройством, снабженным манипулятором и незаметно с захваченным тросом, на котором находился прибор, ушли в нейтральные воды. После завершения операции гидроакустическую станцию переправили в США.

Однако, несмотря на то, что СССР благодаря, действиям научно-технической разведки Запада потерял много военных технологий, советские разведчики работали не менее эффективно. По количеству переправленных в СССР военных секретов Запада страна всегда являлась бесспорным лидером.

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