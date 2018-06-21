Такое явление, как государственный заем денег у населения, в Советском Союзе имеет непростую историю. Правительство предлагало гражданам оказать стране посильную помощь, обещая со временем вернуть вложенные средства, нередко с процентами. На практике все оказалось иначе. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, как обманули советский народ.

Народ поможет

К внутренним займам советское руководство обращалось неоднократно, будь-то индустриализация, война или просто период застоя. В правительстве всегда были уверены: народ не откажет одолжить свои сбережения.

Конечно, многие свято верили, что давая государству взаймы, они исполняют свой гражданский долг, другие искренне надеялись обогатиться, а третьи воспринимали это как принудительную меру.

Всего в СССР было выпущено порядка 65 облигационных займов, львиная доля из них - до 1957 года. Именно тогда программа принудительных займов стала давать сбой. Историки называют внутренние займы едва ли не самой удачной госинвестицией в СССР. Ведь затраты на дизайн, полиграфию и распределение облигаций окупились сторицей. В период с 1923 по 1957 годы советское государство получало от займов доход примерно такой же, какой приносили другие налоги и сборы. Только до 1925 года в принудительные займы было вложено не менее 14 млн руб. частного капитала.

А что же народ? Количество желающих помочь государству только росло. Если в 1927 году на госзаймы было около 6 млн подписчиков, то в 1941 году их стало уже 60 млн. Среднестатистический гражданин СССР в год занимал стране сумму, эквивалентную 2-3 зарплатам, государство в ответ отдавать обещанные деньги не торопилось, продлевая долгожданный срок погашения ценных бумаг.

Даешь продукты!

К 1917 году старые акции и облигации утратили свою юридическую силу. Советское правительство аннулировало дореволюционные долги, на что западные банкиры отреагировали отказом в кредитах молодому государству. Бюджетные дыры решили латать за счет населения.

"Нас не признали международные банкиры и не пожелали дать заем, но мы апеллируем к вам, трудящимся массам нашей страны, предлагаем вам оказать кредитную поддержку советскому правительству", - обращался к народу нарком финансов Григорий Сокольников.

Но если городское население имело наличные деньги, то, что взять с сельских жителей? Естественно, продукты. В 1922 году государство выпустило первый краткосрочный хлебный заем, номиналом в 10 млн пудов ржи, за ним в 1923 году последовал и сахарный.

Власти мыслили примерно так. Если у крестьянина, выполнившего продналог, еще оставался хлеб, ему следует получить облигацию на количество сданного сверх продналога хлеба. "В этом году у тебя уродился хлеб, а в следующем еще неизвестно", - говорили крестьянину. Продуктовый заем отчасти себя оправдал. Так, сохранились редкие облигации, когда голодной зимой 1923 года займы погашались ранее собранным с крестьян зерном и сахаром.

В 1924 году стала приносить свои плоды денежная реформа, и натуральный заем был отменен.

"Добровольно-принудительно"

Первое время, когда пропагандистская машина госаппарата не была отлажена, приходилось принуждать граждан расставаться с кровно заработанными деньгами. Делалось это в рассрочку, через сберкассы. Позднее механизмы изъятия денег стали более гибкими. Так появились 6% выигрышные облигации (возврат денег сверх номинала) для комиссионеров, подрядчиков и прочих частных предпринимателей, разбогатевших в годы НЭПа.

Чтобы обеспечить высокую доходность советские экономисты повышали ставки облигаций до 12%. Популярностью также пользовались ценные бумаги, предоставлявшие держателям дополнительные льготы. Под залог таких облигаций можно было получить банковские ссуды или использовать их для уплаты налогов.

В 1925 году чиновники решили, что пришла пора размещать государственные займы на добровольной основе. Чтобы стимулировать к ним интерес владельцев частных капиталов, купленные ранее билеты разрешалось продавать без ограничений. Вдобавок состоятельным гражданам полагалась льготная ссуда на покупку облигаций в размере 70%. Благодаря этим мерам, по подсчетам историков и экономистов, в карманы населения вернулось около полутора десятков миллионов рублей. Когда государству займы стали обходиться слишком дорого, подобная практика прекратилась.

Уже к октябрю 1929 года долг государства по займам составлял 1,9 млн рублей - 1/3 всего внутреннего долга страны. В 1936 году в СССР по госзаймам фактически был объявлен дефолт, и правительство пошло на непопулярные меры: облигации 8-процентных займов принудительно были обменены на 3-процентные, погашение которых отсрочили на 20 лет.

После войны руководство страны было вынуждено вновь прибегнуть к помощи населения: "При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет последняя жертва", - сообщалось в постановлении Совмина.

Жертвовать снова пришлось деньгами. Несмотря на то, что послевоенный рубль девальвировался фактически в 10 раз, индексации по займам не проводились. Вместо этого был произведен обмен облигаций выпущенных до 1947 года по щадящей формуле: 3 старых - 1 новая.

Конец энтузиазма

С 1946 по 1957 год было выпущено пять тиражей 20-летних облигаций, выручка от которых шла на восстановление и развитее народного хозяйства. Доход по ним выплачивался только в виде выигрышей, как по лотерейным билетам. Все займы фактически имели принудительный характер, хотя в официальных публикациях утверждалось обратное.

Народ перестал верить, что государство когда-нибудь выполнит свои обязательства. Все чаще можно было увидеть обклеенные облигациями стены туалетов и гаражей. Во времена Хрущева ходил такой анекдот: "Дама, обратив внимание на огромную очередь в зоопарке, спросила: "Что там дают?" Ей ответили: "Это очередь к слону. Он скупает облигации госзаймов". - "Но зачем?" - "А слоны по триста лет живут!"".

В то время сам Никита Сергеевич с высокой трибуны вещал: "Миллионы советских людей добровольно высказались за отсрочку на 20-25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя".

Несмотря на постоянные конверсии и несоблюдение сроков погашения ценных бумаг и выплат по ним процентов в конце 1950-х годов сложилась ситуация, при которой текущие бюджетные расходы по выпуску и обслуживанию всех госзаймов превысили предполагаемую от них доходность.

А деньги будут?

Чтобы как-то компенсировать потери населения страны от обесценивания находящихся на руках облигаций министр финансов СССР Арсений Зверев придумал хитрую схему. Он решил прибегнуть к помощи денежно-вещевой лотереи, из которой 7 млрд рублей шло на погашение долгов, а оставшиеся - на выигрыши. Однако идею на корню пресекли возможности советской промышленности конца пятидесятых: 600 сверхплановых "Волг", 2100 "москвичей" и 9 тысяч мотоциклов изготовить отечественному автопрому было не под силу. В 1970-е годы выплаты по ценным бумагам все же начались. Но обещанных миллионов советские граждане так и не получили.

В 1999 году правительство России приняло федеральный закон, который "гарантировал обладателям Государственных казначейских обязательств СССР, облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа, а также сертификатов Сберегательного банка СССР полную компенсацию". При этом выплаты держатели советских ценных бумаг должны были получить "с учетом изменения покупательной способности денежных средств".

На сегодняшний день министерство финансов РФ общий объем долгов по госзаймам оценивает в 25 трлн. рублей, что примерно в 2 раза превышает доходы казны. "Очевидно, что практическая реализация данной концепции восстановления сбережений граждан накладывает на федеральный бюджет непомерные обязательства. Если это произойдет в действительности, то государство лишится возможности в течение длительного времени осуществлять финансирование иных расходов", - констатировалось в докладе финансового ведомства.