Как перепрограммировать свой мозг на позитивное мышление

Приложив немного усилий, можно изменить свою жизнь к лучшему. Начните с перепрограммирования своего мозга.

В этом вам помогут аффирмации - краткие выражения для самовнушения, которые помогают человеку настроить свое сознание на позитивную волну. Правильные аффирмации могут помочь вам использовать всю силу позитивности.

Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет вашему вниманию 10 действенных аффирмаций для развития позитивного мышления:

1. Я люблю и любим(а)

Большинство из нас знает, что значит любить другого человека. Но очень важно осознавать, что мы сами достойны получать любовь. Это позитивное утверждение может улучшить ваши отношения с людьми.

2. Я люблю и принимаю свое тело, и я забочусь о нем

Суровая самокритика в адрес своего тела только причиняет вам боль и ослабляет силу воли. Хвалите и поощряйте себя, принимая во внимание, что ваше тело делает для вас каждый день. Это поможет вам придерживаться здоровых привычек в долгосрочной перспективе.

3. Я просыпаюсь утром с чувством радости и энтузиазма, чтобы встретить новый день

Утром порой просыпаться очень сложно, но аффирмации могут помочь. Важно начинать свой день с позитивного прогноза, чтобы зарядиться надеждой, уверенностью и энтузиазмом.

4. Я с легкостью достигаю своих целей

Какими бы ни были ваши текущие цели, ваше внутреннее состояние может помочь или, напротив, затруднить их достижение. Когда вы чувствуете, что эти цели сложны и недоступны, вы отказываетесь от них. Уверенно скажите себе, что ваши цели вполне выполнимы, и вы с ними справитесь.

5. Меня ценят на работе

Стресс на работе - это уже норма в наше время. Люди привыкли со страхом и отвращением ожидать утра понедельника. Вам нужно повторять себе, что коллеги и начальство видят, что вы делаете, и высоко ценят это.

6. Моя жизнь наполнена красотой и благоприятными моментами

В суете рутинной повседневности многие из нас забывают остановиться и почувствовать аромат роз. Наша любовь к жизни притупляется под влиянием обыденности. Но у нас все еще есть способность видеть красоту и магию этого мира вокруг нас. Одна позитивная аффирмация может вернуть вас к осознанию этого факта.

7. Я стараюсь быть сострадательным к другим людям

Это утверждение отлично подходит для тех из нас, кто вроде бы исполнен благих намерений, но, как правило, нетерпелив или чрезмерно критичен к окружающим. Вы можете научить себя быть отзывчивым, прислушиваться к людям, поддерживать и помогать им.

8. Я иду по своему собственному пути и делаю все в своем собственном темпе

Если вы осознаете, что все происходит по какой-то причине, вы не будете испытывать сожаления и думать, что вы неудачник. Все условные вехи в отношении школы, карьеры, возраста являются воображаемыми. Каждый живет со своей собственной скоростью, и именно это делает нашу жизнь такой особенной.

9. Я прощаю тех, кто обидел меня в прошлом

Принятие этой мысли может занять некоторое время, однако прощение очищает ваш дух. Оно освобождает ваше сердце и помогает вам наслаждаться жизнью в полной мере. Отпустите злость и горечь, и вы почувствуете себя новым человеком.

10. Я - архитектор собственной жизни

Это одна из лучших ваших аффирмаций. Напомните себе, что контроль за жизнью в ваших руках. Вы можете изменить то, что хотите изменить. Вы можете представить себе новую жизнь, и у вас есть все инструменты для ее создания.

Повторяйте эти аффирмации вслух пять минут три раза в день - утром, днем и вечером. Постарайтесь дышать ровно, когда вы их произносите, и смотрите на себя в зеркало. Вы также можете написать свои ежедневные позитивные фразы в блокноте и периодически читать их. Такая регулярная практика показывает, что позитив меняет ваш мозг и мышление и заставляет их работать на вас. Выберите позитивные аффирмации, имеющие отношение к вашей жизни, избегая фраз типа "Я хочу иметь...". Выясняйте суть своих страхов и неуверенности и избавляйтесь от них. Вам придется много раз повторять аффирмации, чтобы ликвидировать старые шаблоны мышления, но это того однозначно стоит.

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