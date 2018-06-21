На Земле обнаружили космическую пыль, которая старше Солнечной системы

Ученые нашли на Земле частицы межзвездной пыли, возраст которых превышает возраст Солнечной системы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Большинство частиц космической пыли, попадающих в верхние слои земной атмосферы, являются частичками материала, из которого состоят кометы. Но среди этих частиц встречаются редкие частицы, которые прибыли к нам из глубин межзвездного пространства и возраст которых превышает возраст Солнечной системы. Изучение этих крошечных частичек дает в руки ученым достаточно обширную информацию о том, как в глубинах космоса начинают зарождаться звезды и окружающие их планеты.

Частички межзвездной космической пыли имеют возраст минимум в 4.6 миллиарда лет и за это время они успели пролететь в космосе поистине огромные расстояния. Эти частицы собираются ловушкой, установленной на специальном самолете НАСА, который поднимается в стратосферу, а данные о возрасте этих частиц появляются в ходе анализа их химического состава, который оказывается намного проще, чем состав "местных" частичек пыли.

Ученые, работающие в данном направлении, сосредоточились на изучении частиц, имеющих название GEMS (glass with embedded metal and sulfides), которые состоят из стеклообразного тела с вкраплениями металлов и соединений-сульфидов. Эти частицы имеют размеры максимум в несколько сотен нанометров, поэтому их можно изучать только при помощи электронного микроскопа, инфракрасного спектрометра и других подобных научных инструментов.

Исследования показали, что эти частички изначально образовались в достаточно специфической окружающей среде, при низкой температуре и при высоком уровне радиации, которая и заставила сплавиться исходный материал. Состав этих частиц говорит о том, что они сформировались в пределах плотной туманности, облака пыли, водорода, гелия и других ионизированных газов, из которого потом сформировалась Солнечная система.

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