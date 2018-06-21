Семь навыков и привычек психически устойчивого человека

Быть спокойным в стрессовой ситуации, уметь совладать собой во время горячего спора и оставаться уравновешенным во время конфликта может далеко не каждый. Но все это возможно, если вы обладаете навыками и привычками психически устойчивого человека. О таких привычках расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

1. Принятие изменений

Эволюция требовала, чтобы природа подстраивалась под новые условия, а современная жизнь требует, чтобы люди адаптировались под новые реалии. Умение принимать перемены, отбрасывать стереотипы, открывать для себя новое улучшает жизнь консервативного человека. Трудно добиваться новых результатов, повторяя заезженные действия.

2. Способность отказывать

Выражения "может быть", "потом", "возможно" и тому подобные люди часто говорят из вежливости. Но на самом деле нет ничего вежливого в неопределенности, и четкое "нет" - честнее и справедливее. Научившись четко ставить рамки, человек сразу не растеряет всех своих друзей, партнеров или клиентов: всегда можно предложить альтернативу, если она есть и устраивает всех. А если альтернативы нет, то отказ полностью обоснован.

3. Навык выбирать близкое окружение

Когда человек находится "не в своей тарелке", когда чувствует себя изгоем в компании вроде бы друзей - это значит, что он действительно проводит время не с теми людьми. Возможно, ему стоило бы поговорить с окружающими, но чаще всего люди, обращающиеся с такой проблемой к психологам, в конечном итоге покидают компанию и находят другую. Негатив от близких людей не превратится в позитив, взаимопомощь и поддержку, пока человека не научатся ценить. А ценить его смогут только, когда он вступит с ними в конфликт - в том числе уходом, пусть и временным.

4. Привычка высыпаться

Горе-психологи часто пытаются убедить людей в важности психологического климата, но на своих сеансах ленятся узнать у пациента, высыпается ли он. Если часто недосыпать, в организме начнутся гормональные нарушения, будет меньше серотонина - "гормона счастья". Без него человек может заболеть реальной депрессией - и далеко не той, про которую часто говорят во время печали.

5. Умение прощать

Если предательство зачастую простить невозможно, то ситуации "полегче" прощать нетрудно. Если человек искренне просит прощения, проще поставить себя на его место, попытаться понять и простить, чем жить с этим грузом и напоминать обидчику о его ошибке до конца жизни.

6. Навык концентрироваться

Внимание делится на туннельное и периферическое. Туннельное - когда человек сконцентрирован на чем-то одном, периферическое - когда внимание распределено на много вещей сразу. Выбрав подходящий для себя тип концентрации, можно повысить продуктивность на работе или убрать некую рассеянность при разговорах.

7. Умение отмечать свои успехи

Не стоит путать скромность и принижение своей значимости. Если человек достигает высот, успешно выполняет запланированное - это стоит того, чтобы приготовить пирог или заказать торт, купить новую технику или поехать в путешествие. Ключевое требование - подкреплять эмоциональную радость от достижений реальными наградами. Мозг запомнит даже купленную после продуктивного рабочего дня шоколадку - это будет подкреплением. В следующий раз у человека будет больше мотивации и настроя на новые шаги.

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