Азербайджанская модель стала мойщицей авто - ВИДЕО

Азербайджанская модель Сямра Гусейнова решила попробовать себя в новой профессии, став автомойщицей в одном из местных салонов.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу модели в социальной сети Instagram, где Гусейнова опубликовала видеоролик, запечатлевший, как она моет автомобиль, передает Day.Az.

"Очередь большая. Заранее записывайтесь", - подписала видео Гусейнова.

Многие подписчики обрадовались этой новости и завалили модель вопросами, чтобы узнать стоимость ее услуг, однако Гусейнова никак не прокомментировала отзывы.

Отметим, что Сямра Гусейнова - одна из самых экстравагантных азербайджанских моделей, готова на любые эксперименты. Она участвует в модных показах и снимается в рекламных роликах известных брендов.

Модель часто принимает участие в откровенных фотопроектах и делится ими в соцсети, вызывая этим большой резонанс, поэтому на ее страницу подписано больше 42 тысяч человек. Гусейнова не обращает никакого внимания на критику в свой адрес, а наоборот, продолжает делиться еще более интимными фотографиями.

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