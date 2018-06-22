Выдающиеся истории о забавной, мелкой мести

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет истории о людях, с которыми лучше не связываться - даже на ничтожную обиду они способны ответить самой изощрённой местью. Такие могут...

1. Разместить фото-отчёт о ваших любовных похождениях на рекламных щитах по всей стране

До поры до времени жизнь актрисы Явохни Уилкинс казалась современной сказкой о Золушке. Восемь лет она пребывала в статусе возлюбленной бизнес-магната, президента корпорации Oracle и советника президента Чарльза Филлипса.

Была правда, в этой романтической истории одна проблема - у Филлипса имелась законная супруга. Неизвестно, была ли о её существовании проинформирована Явохни, но факт остаётся фактом - все эти восемь лет она встречалась с женатым человеком.

Первым звоночком для Филлипса должна была стать статья, которую Явохни написала для одного журнала в 2004 году. Статья была обращена к мужчинам, и в ней содержался призыв "осознавать, какие ужасные последствия могут ждать того, кто решил вдруг расстаться с женщиной, которую любил".

"Для того, чтобы уберечь мужчин от катастрофы, - продолжала она, - следовало бы заставить их пройти специальный курс о том, что все эти "пока смерть не разлучит нас" в большинстве случаев - просто иллюзия и фигура речи".

Спустя шесть лет после этой публикации, когда Филлипс бросил её и примирился с женой, Явохни решила наглядно продемонстрировать, что имела в виду. Она наняла рекламную фирму, которой поручила воздвигнуть огромные рекламные щиты в Нью-Йорке, Атланте и Сан-Франциско с совместными фотографиями - своими и Филлипса. Вид счастливых любовников дополняли слова, которые когда Явохни как-то услышала из уст возлюбленного: "Ты для меня - родная душа навеки!"

Вишенкой на этом торте была ссылка на сайт, где Явохни опубликовала фотографии, задокументировавшие всю историю её восьмилетних отношений с Филлипсом. На всю эту "страшную мстю" было потрачено не меньше 250 тысяч долларов.

Филлипс с законной супругой после примирения

Хотя через несколько дней щиты были сняты, а сайт стал недоступен, Филлипсу пришлось признать факт многолетней супружеской измены и пережить очень неприятные моменты.

2. Привести медведя на вашу территорию

Лорд Байрон считается самым выдающимся английским поэтом всех времён. Несмотря на хромоту и болезненность, слыл он человеком экстравагантным, мужественным, чуждым всяческих условностей, эксцентричным, ярким и т.д.

Кроме того, Байрон очень любил животных. Когда он поступил в Кембридж, то попытался привести с собой и любимого пса, но в университете насчёт собак существовал строжайший запрет, специально прописанный в уставе. Байрон умолял, пускал в ход всё своё красноречие - всё бестолку. Получив решительный и окончательный отказ Байрон решил восстановить справедливость другим образом. Он купил где-то медведя и приволок его в Кембридж.

Через несколько минут администрация университета услышала дикий визг, а потом показалась толпа студентов, несущихся с выпученными глазами и криками "Медведь! Медведь!"

Когда Байрона стали отчитывать за эту странную выходку он невозмутимым тоном попросил показать ему правило, по которому на территорию Кембриджа запрещено приводить медведя. Никаких подобных правил в уставе не нашлось и руководству пришлось согласиться с законностью пребывания медведя в университете. Может, испугались, что на следующий день Байрон явится с тигром.

Так он и жил со своим ручным медведем все студенческие годы. А потом ещё вдобавок пытался отстоять право "благонамеренного и честного медведя получить образование в самом лучшем колледже свободной Англии". Но с образованием у косолапого не заладилось, и вскоре Байрон с медведем покинули стены Кембриджа к великой радости администрации.

3. Оскорбить вас при помощи королевского военного оркестра

По традиции, каждый раз, когда Англию посещает какой-нибудь высокий гость, для него должен играть королевский оркестр. А к традициям в Англии относятся очень и очень трепетно. С другой стороны, бывают и случаи, когда важный гость оказывается настолько несимпатичным, что играть для него оркестру совсем не хочется.

Именно такая ситуация произошла, когда в Англию приехал король Саудовской Аравии Абдалла. Некоторые особо чувствительные музыканты оркестра посчитали, что человек, занимающий в списке самых жестоких диктаторов современности четвёртое место (имеется в виду список 2008 года, опубликованный в приложении к The Washington Post; прим. mixstuff.ru) не заслуживает встречи с музыкой. В то же отказаться играть - это нарушить традицию, которой сотни лет. Как быть?

Король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд

В конце концов, уважение к старым традициям взяло верх и оркестр согласился играть для Абдаллы, но выбрал для этого композицию, как нельзя лучше отражающую отношение музыкантов к гостю: "Имперский марш" (Тема Дарта Вейдера из "Звёздных войн").

Конечно, король понятия не имел, что происходит, но зато понимали все остальные вокруг. Представьте себе оркестр встречающий официального гостя мелодией, ассоциирующейся с одним из самых отвратительных персонажей в истории кино. Под эту мелодию (плюс возгласы протестующих) появляется господин, чинно шествующий в окружении телохранителей.

Король Абдалла пообщался с королевой и вскоре уехал, так и не заметив того оскорбления, которое публично нанёс ему оркестр Её Величества.

4. Устроить вам запрет на въезд в страну

Развод редко проходит безболезненно. Вам приходится иметь дело с кучей бумаг, юристами и судами, тратить массу нервов и платить кучу денег.

Кому из разводящихся не хотелось бы избежать всех этих проблем? Один сотрудник иммиграционной службы из Британии нашёл идеальное решение. Пока его законная супруга навещала своих родителей в Пакистане, он проник в базу данных иммиграционной службы и включил её имя в так называемый "Список наблюдения за террористами".

Жена этого чиновника очень удивилась, когда, пытаясь вернуться в Британию со своим абсолютно легальным паспортом, обнаружила, что въезд в страну для неё закрыт и ей ничего не остаётся делать, кроме как вернуться в Пакистан. Она находилась в полном недоумении, потому что ни в каком криминале сроду не была замешана - не то, что в терроризме.

Естественно, она тут же кинулась звонить мужу. Поскольку по работе он был связан с иммиграционными делами, резонно рассудила женщина, он быстро разберётся с этим недоразумением. Муж поохал и пообещал разузнать, что тут можно сделать. Этот процесс, видимо, предполагалось затянуть на всю жизнь.

А через три года этот самый чиновник должен был получить повышение по службе. Претендента полагалось тщательно проверить на благонадёжность. Тут-то история с женой-террористкой и всплыла. В иммиграционной службе люди с такими родственниками, ясное дело, совсем не приветствуются.

Чиновник оказался перед непростым выбором: отрицать, что он знал о предполагаемой связи жены с террористами и потерять работу, или признаться, что внёс её в список сам, и... всё равно потерять работу.

Он рассказал правду и был немедленно уволен.

5. Пустить в интернете слух о том, что вы извращенец

В 2005 году продюсер сериала "C.S.I" Сара Голдфингер решила купить дом и даже нашла подходящий вариант. Готовили сделку агенты недвижимости - семейная пара Скотт и Мелинда Тамкин, представшие интересы продавца.

А прямо перед подписанием договора нанятые для проверки дома эксперты дали заключение, что здание буквально рассыпается и требует капитального ремонта. Голдфингер ужасно разозлилась, что её чуть не развели, ну и, само собой, сделку отменила.

Прошло пять лет. Как-то вечером супруги Тамкин проводили уютный вечер перед телевизором - смотрели сериал "C.S.I". Два персонажа сериала привлекли их особое внимание: парочка нечистых на руку агентов по продаже недвижимости по имени Скотт и Мелинда Такер с необычными сексуальными пристрастиями.

Имя продюсера сериала - Сара Голдфингер тоже показалось знакомым. Вспомнив историю с продажей гнилого дома, Скотт решил пересмотреть эту серию ещё раз в интернете. И тут его ждало ещё одно открытие - в описании на сайте, посвящённом сериалу, агентов-извращенцев звали Скотт и Мелинда Тамкин, а не Такер, как они были представлены в телеверсии. Описания были такими:

"Скотт Тамкин: за 30 лет, приятной наружности, скользкий и сильно пьющий тип. Любитель садо/мазо порнографии, со времён колледжа был брокером по ипотекам. Подозревается в убийстве своей жены Мелинды."

"Мелинда Тамкин: за 30 лет, жена Скотта... её смерть, возможно, произошла во время излишне рискованых сексуальных игр, в то время, когда она была пристёгнута наручниками к постели".

Затем Скотт покопался в интернете ещё немного и нашёл несколько сайтов, на которых сексуальные отношения Скотта и Мелинды Тамкин описывались как "альтернативные". И хотя речь, в сущности, шла о выдуманных персонажах, супруги пришли в ярость. Большая часть их клиентов поступала из интернета, и они не хотели ассоциироваться с извращенцами и убийцами.

Тамкины пытались подать на Голдфингер в суд, но та отвергла все обвинения, заявив, что использовала реальные имена только во время написания сценария, а то, что фрагменты сценария случайно просочились в интернет до того, как имена были изменены - так это не её вина. Суд посчитал претензии риелторов безосновательными, так как не нашёл между выдуманными и настоящими Тамкинами прямой связи.

6. Превратить ваш дом в кладбище

Начальник квартирмейстерской службы американской Континентальной армии Монтгомери Мейгс считал всех офицеров, которые во время гражданской войны увольнялись из армии США и вступали в армию Конфедерации личными врагами.

Монтгомери Мейгс

Одним из таких офицеров был полковник Роберт Ли, который после 35 лет безупречной службы в федеральной армии уволился ради того, чтобы воевать на стороне Юга и в конце концов дослужился до звания командующего всей армией Конфедерации.

Во время перехода из одной армии в другую, Ли со своей женой жил в особняке, называемом "Арлингтон Хаус", расположенном в штате Вирджиния, на территории поместья площадью около 1 100 акров. На всякий случай Ли велел своей жене уехать, а вскоре правительство прибрало его поместье к рукам.

В 1864 году встал вопрос о нехватке кладбищ для погибающих в боях солдат и офицеров. И тут квартирмейстер Мейгс выступил с предложением, которое позволяло одновременно решить проблему с кладбищами и отомстить отступнику и предателю. Он предложил устроить новое кладбище в поместье Арлингтон и получил добро.

Практически сразу после этого на месте клумб с розами, любовно посаженными миссис Ли, появились первые 26 могил. К концу гражданской войны на территории родового гнезда Ли уже покоилось 5 000 солдат. Всё для того, чтобы хозяину не слишком хотелось вернуться домой. И он действительно никогда не выказывал желания вернуть поместье себе.

И только в 1870 году сын Роберта Ли - Джордж отсудил себе поместье. И тут же продал его правительству за 150 тысяч долларов (или 3,5 миллионов долларов в переводе на сегодняшние деньги).

После этого "Арлингтон Хаус" реставрировали и объявили историческим памятником.

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