Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вниманию читателй 9 жутких и невероятных исторических фактов.

Медицинский каннибализм

Каннибализм был действительно распространен в Европе в XVI-XVII веках. Человеческую плоть и препараты, изготовленные из трупов, европейские медики применяли так же часто, как травы, коренья и кору деревьев.

Египетские мумии

Продавец египетских мумий - фото 1875 года

В наши дни египетские мумии большая редкость и не потому, что за тысячи лет в своих гробницах они рассыпались в пыль, а потому что на них был бешеный спрос в Европе 17-го века - европейцы использовали толчёные в порошок египетские мумии для лечения больных.

"Демоны", завладевшие человеческими телами

В Средние века считалось, что предсмертные конвульсии вызваны бесами, которые вселялись в человеческое тело и не давали ему ни умереть, ни воскреснуть. Средневековые христиане считали, что демоны - бестелесные духи, которые часто вселялись в бездушные тела мертвых. Те тела, в которые, как полагали, вселились демоны, т.е. любое тело, которое сводили судороги после смерти, уничтожались безотлагательно.

Церковь- костница

Такая церковь-усыпальница решала проблему нехватки места для захоронений. Скелетные останки захороненных тел выкапывались и переносились в подземные склепы, называемые оссуариями. Так можно было хранить гораздо больше останков. Интерьер таких склепов полностью отделан человеческими черепами и костями, которые служат своеобразным строительным и отделочным материалом для создания сложных декоративных скульптур - таких как арки, люстры, иконостас, гирлянды, кресты и дароносицы. Кости десятков тысяч усопших компактно разместились здесь. Склеп Брно в Чешской Республике является вторым по величине в Европе.

Дикари-людоеды

Фиджийский вождь Удре Удре, как полагают, был самым прожорливым людоедом в мире. Он не ел ничего, кроме человеческой плоти и сожрал не менее 872 человека за всю свою жизнь. Чаще всего его "обедом" становились тела врагов, убитых воинами его племени.

"Добровольное" самосожжение

В Индии когда-то существовал обряд, в ходе которого жены умерших мужей (предположительно добровольно) давали сжечь себя на погребальном костре мужа.

Если вдова отказывалась участвовать в этом обряде, она подвергалась осуждению со стороны общины и становилась изгоем, так что "добровольность" такого самосожжения вызывает вопросы.

Похороны знатных викингов

Похороны вождя викингов сопровождались жестокостью - не столько для покойного, сколько для его рабынь, которые "добровольно" присоединялись к нему в загробной жизни.

По описанию арабского путешественника X века Ахмада ибн Фадлана, похоронная церемония у викингов была долгой и безжалостной.

Тело вождя на 10 дней помещали в шалаш, сложенный на палубе его корабля. Возле тела находилась старая женщина - "ангел смерти". Она и ее дочери круглосуточно охраняли девушку-рабыню, вызвавшуюся "добровольно" сопровождать вождя в загробное царство. Девушку опаивали алкогольными напитками в надежде погрузить ее в транс и подвергали странным ритуалам. По окончанию ритуалов "ангел смерти" пронзала девушку кинжалом, и корабль с телами вождя и девушки поджигали.

Моча как средство для полоскания рта

Римляне использовали мочу в качестве жидкости для полоскания рта. Если мочу оставить на достаточно длительное время в какой-то емкости, она превратится в аммиак, который может отбеливать зубы. Катулл, римский поэт, даже писал об этом в своих произведениях.

Переплеты из человеческой кожи

В XVII и XVIII веках было модно делать переплеты из человеческой кожи, особенно для анатомических книг и эротики. Такой переплет называется "антроподермическим", и, как утверждается, в библиотеках и университетах по всему миру можно найти 47 книг в переплетах из человеческой кожи, 9 из которых получили этому достоверное подтверждение.

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