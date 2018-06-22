Исторические личности, о которых знает весь мир: существовали ли они на самом деле?

Не верьте всему, что слышите, когда речь идет об истории событий тысячелетней давности. Ученые до сих пор спорят по поводу многих исторических фигур, приводя аргументы, как в пользу их реального существования, так и против.

Поскольку историю можно интерпретировать по-разному, и она, в сущности, не является точной наукой, вполне вероятно, что мы иногда получаем неточную информацию. Причем она бывает настолько неточной, что исторические персонажи, которыми мы восхищаемся, возможно, вообще являются вымышленными.

Это касается многих древних ученых и религиозных деятелей, а также философов, чьи высказывания давно превратились в афоризмы. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о таких исторических личностях, существование которых вызывает сомнения.

Одиссей

На протяжении многих лет ученые всерьез полагали, что Одиссей, главный герой поэмы Гомера "Одиссея", был реальной исторической личностью. Пусть даже мифы о Циклопах и не соответствуют действительности. Историки, которые теперь подвергают сомнению существование самого Гомера, утверждают, что образ воина и путешественника Одиссея был заимствован из индийского эпоса, где есть история о воине Нала.

Пифагор

Все мы, вероятно, на всю жизнь запомнили теорему Пифагора из школьного курса геометрии. Однако, может ли факт существования теоремы, названной в его честь, служить доказательством того, что такой ученый существовал на самом деле? Не факт. Теоремы, которые он создал, оставались незаписаными на протяжении многих десятилетий после его смерти. В сущности, он вообще никогда ничего не писал. Итак, кто же придумал теорему Пифагора. Некоторые историки склонны считать, что итальянские математики, называвшие себя пифагорейцами, являются создателями мифа о Пифагоре, а также авторами его гениальных открытий.

Моисей

История Моисея производит сильное впечатление. Он будучи младенцем выжил в Ниле после того, как мать пустила его по течению в плетеной корзине, пережил десять Казней Египетских, пересек Красное море и провел 40 лет в пустыне. В иудаизме и христианстве Моисею отводится довольно значительная роль, роль человека, которому были вручены Десять Заповедей. Однако, историки считают, что скорее всего, реального человека с таким именем и такой биографией не существовало. Есть вероятность, что образ Моисея основа на египетских преданиях и сказках, но наверняка этого никто не знает.

Пророк Мухаммед

Мухаммед - величайший пророк в исламе. Его существование никогда не подвергалось сомнению до тридцатых годов двадцатого столетия, когда советские ученые поставили под вопрос доказательства, предоставляемые Кораном и другими священными мусульманскими текстами. Хотя некоторые ученые не верят, что Мухаммед существовал в реальности, большинство верующих по-прежнему не допускают на сей счет ни малейших сомнений.

Сократ

Этому спору тысяча лет. Был ли такой человек на самом деле? Единственное доказательство существования основателя западной философии - сочинения Платона. Сократ никогда не записывал никаких своих мыслей. Историки полагают, что Сократ, вероятно, все же существовал, поскольку другие греческие авторы и философы ссылаются на него. При этом ученым приходится отделять Сократа-философа от Сократа - персонажа многочисленных пьес.

Будда

Благодаря Будде и его идеям Индия сегодня является такой, какой мы ее знаем. Она даже переместилась на восток в сторону Азии. Статуи Будды моно увидеть повсюду, так почему же люди сомневаются в его существовании? Историки не верят, что Будда был всего одним человеком. По их мнению, это собирательный образ, за которым стоит группа людей, придумавших идеологию и учение. Другие считают, что изначальный Будда, Сиддхартха Гаутама, на самом деле жил и служил настоятелем монастыря. Однако, никто не знает этого наверняка.

Мария Магдалина

Мария Магдалина считается самым мифологическим персонажем Нового Завета. О ней ни разу не упоминается до распятия Христа. Она видела Христа мертвым, а затем воскресшим. Многие люди убеждены в том, что Мария Магдалина была проституткой, которую Христос спас от казни побиением камнями. Поскольку в Библии упоминается о многих женщинах по имени Мария, некоторые ученые полагают, что она была его ученицей или женой. Однако, скорее всего, нам уже никогда не удастся узнать правду.

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