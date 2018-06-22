Невыдуманная история Маугли: мужчина, которого действительно вырастили волки

Образ человеческого ребёнка, вскормленного дикими животными, стар, как сама литература. Персонаж одного из древнейших литературных произведений "Эпос о Гильгамеше" вырос среди быков и газелей. Но почему этот сюжет так задевает наши умы? Может быть потому, что он не так уж фантастичен, о чём вам может поведать Маркос Родригес Пантойя и его приёмные родители из волчьей стаи, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Дикое дитя

В один из не самых прекрасных дней 1965 года жизнь Маркоса Родригеса Пантойи навсегда изменилась. В этот день он был вырван из своего дома и принуждён жить среди странных и опасных животных: человеческих созданий. На тот момент Маркосу было 19, и последние 12 из них он жил со стаей волков в пещере неподалёку от Сьерра-Морена, где оказался благодаря несчастливому стечению обстоятельств. Мать Маркоса умерла, когда он был ещё совсем малышом, и в возрасте 6 или 7 лет отец продал его пожилому козопасу. Вскоре старик умер, после чего Маркос решил не возвращаться к обижавшим его родственникам, а искать приюта в горах.

История дикой жизни Маркоса весьма впечатляет. Козопас научил его мастерить силки для ловли кроликов и куропаток, и благодаря этой науке мальчик не погиб с голоду в первые дни. Затем он продолжал учиться выживанию у лесных животных. "Дикие свиньи ели росшие в земле клубни, находя их по запаху. Когда они разрывали землю, я бросал в них камни, и они убегали, а я воровал клубни", - рассказывает Маркос.

Вскоре мальчик обнаружил вход в пещеру, ставшую впоследствии его домом. В пещере прятался выводок волчат, с которыми Маркос играл, пока не уснул. Вернувшаяся с охоты волчица сначала намеревалась прогнать его прочь, но накормив детей, поделилась куском добычи и с этим странным новым щенком. Так мальчик обрёл новую семью. Подобно литературному Маугли, Маркос стал членом целой общины диких животных. Он собирал молоко диких коз и делился им с жившей неподалёку змеёй. Идиллия закончилась, когда Маркоса обнаружила местная жандармерия и силой отвела в находившуюся неподалёку деревню Фуенкальенте.

Нежеланное спасение

Представьте, что вам 19, и вы впервые получили миску супа. Что вы сделаете? Маркос зачерпнул суп пригоршней и обжёгся, разбив миску - ведь никто не предупредил парня, что суп горячий. Его дальнейшие отношения с людьми продолжали складываться в сходной тональности. Сейчас, в свои 70, Маркос сумел вписаться в человеческую общину, но шум города по-прежнему сбивает его с толку, а различные аферисты норовят воспользоваться его наивностью. Неудивительно, что в одном из интервью Маркос сообщал, что разочарован жизнью среди людей. Однако есть и светлые моменты. Теперь уже пожилой мужчина, он нашёл своё место среди борцов за экологию, а в свободное время рассказывает школьникам об уникальном пережитом опыте.

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