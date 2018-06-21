Студия Paramount снимает третий фильм о черепашках-ниндзя

21 июня 2018 20:05

Студия Paramount объявила о съемках третьего полнометражного фильма "Черепашки-ниндзя", сообщает Variety.

Сценарием займется Эндрю Додж, ранее работавший над комедией "Плохие слова". Среди продюсеров картины числится Майкл Бэй, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм не будет сиквелом "Черепашек-ниндзя-2", вышедших в 2016 году и не оправдавших прокатных надежд продюсеров - очевидно, лента станет перезагрузочной для франшизы.

Предыдущие два фильма были основаны на комиксах Кевина Истмена и Кевина Лейрда о супергероях-черепашках, которые живут в канализации и обожают пиццу. По мотивам комиксов также сняты мультсериалы и три полнометражных картины в начале 1990-х.

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