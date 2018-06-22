Как в средневековой Европе судили животных

Времена меняются, а вместе с ними и люди, поэтому порой современному обществу очень трудно понять обычаи Средневековья. К примеру, несколько столетий назад в Европе было принято судить животных за разнообразные провинности. Люди Средневековья были настолько набожны и суеверны, что подозревали насекомых и домашних животных в связях с дьяволом и регулярно призывали их понести наказание. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Вместе с публичными казнями ведьм и магов на кострах сжигали обычных животных и даже насекомых, которых считали приспешниками дьявола. За любую провинность эти представители фауны призывались к ответу непосредственно в суде. Например, саранчу и мышей во время нашествий нередко могли осудить за порчу урожая, а сам судебный процесс проходил очень серьезно. На суде непременно должны были присутствовать адвокат, судья, защита со стороны ответчика и прочие важные персоны.

Упоминается случай, когда в Лозанне слушание проводилось над гусеницами, которые не явились на заседание даже после того, как их известили. Их трижды позвали посредством звона колокола, после чего местные несколько раз произнесли молитву, но даже после этого обвиняемые не явились. Тогда судебное разбирательство решили провести без них, а в итоге несчастных сочли приспешниками дьявола. Ответчиков сперва прокляли, а затем постановили в трехдневный срок покинуть Лозанну.

Гусеницы тогда, впрочем, никуда не ушли, но местные чувствовали полезность такого суда и даже решили проводить его еще чаще. К примеру, к ответу призывали домашних животных: осла, позволившего себе съесть листья салата на грядках, собаку, атаковавшую прохожего, и других. Зачастую животных признавали виновными и приговаривали к разнообразным наказаниям, например, лишению частей тела и даже отбывание некоторого срока в тюрьме.

Особенно жестоко в Средневековье относились к кошкам, поскольку их светящиеся глаза и ночной образ жизни больше походил для приспешников нечистой силы. Часто расправлялись с ними все: суды, церковь и толпа, а в некоторых городах кошек казнили массово, делая это праздником. К XIV столетию популяция кошек настолько снизилась, что они уже не могли справляться с количеством крыс, которые становились разносчиками разнообразных болезней, например, чумы.

Большое число крыс и мышей в Бургундии уничтожили запасы зерна, поэтому местные жители вершили над ними суд и приказали в трехдневный срок покинуть страну. Суды над животными не прекращались вплоть до XVIII столетия, а последней из упоминаемых в исторических источниках жертв оказалась корова. Последнюю в 1940 году приговорили к смертной казни.

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