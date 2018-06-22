Цветы, которые нельзя держать дома

Растения на протяжении многих веков сосуществовали рядом с человеком. В результате наблюдений за ними у людей выработалась целая система примет и суеверий. Например, многие убеждены, что некоторые цветы нельзя приносить в дом, так как они приносят беду. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Плющ

Его, как и другие вьющиеся растения, называют "мужегоном". Считается, что незамужняя женщина, у которой дома растет плющ, не выйдет замуж, а если и выйдет, то муж в доме надолго не задержится. Считается, что наиболее опасно это растение для молодоженов: оно провоцирует разлады и ссоры.

Гибискус

Этот цветок не рекомендуется заводить незамужним особам: личная жизнь пойдет под откос. Например, если есть возлюбленный, то он под влиянием гибискуса может уйти к другой.

Традесканция

Ещё один "мужегон", согласно суевериям. По поверью, если это растение находится в доме, где живет супружеская пара, то брак вскоре разрушится и мужчина уйдет из семьи.

Фикус

Его называют "растением вдов". До войны фикус являлся очень распространенным домашним растением: люди верили, что он привлекает достаток и благополучие. Но в послевоенное время мнение о нём поменялось.

Заметили, что в тех семьях, где мужья и отцы вернулись с фронта живыми, фикусов не было. Так эти растения стали пользоваться дурной славой, и многие бывшие владельцы поспешили от них избавиться.

Пальма

Народная молва утверждает, что если внести пальму в дом, то случится большое горе. До революции многие богатые и знатные люди держали в домах пальмы в кадках. И чем все для них закончилось с приходом к власти большевиков?

Правда, говорят, что трагических последствий можно избежать, если не внести пальму на руках, а вкатить ее - скажем, на тележке.

Кактус

С ним связано сразу несколько поверий. С одной стороны, считается, что кактусы защищают дом - отпугивают грабителей. С другой, эти растения якобы не дают женщинам устроить личную жизнь. А если у женщины уже есть муж, то кактус все равно не рекомендуется держать дома - мужчина сопьется.

Фиалка

Фиалку считают вредной для женщин. По поверью, девушка, у которой дома растет этот цветок, никогда не выйдет замуж по любви, а скорее всего, на всю жизнь останется в одиночестве. Также фиалка каким-то мистическим образом вызывает заболевания женских репродуктивных органов.

Сирень

Мы любим наломать на улице охапку сирени и принести домой. Но от букета пахучих цветов может не только разболеться голова: поверье гласит, что сирень притягивает несчастья.

Каллы

Эти утонченные и изысканные цветы считаются "похоронными". Их вполне уместно принести на могилу к покойнику, а вот домой - не рекомендуется: по поверью, они приносят в дом печаль.

Анютины глазки

Их часто сажают на могилах. А вот дома они совершенно неуместны: могут принести если не смерть, то болезни и неприятности.

Папоротник

В некоторых краях считается, что папоротник приносит в дом беду и будет притягивать к хозяевам разнообразные несчастья. В других же местах верят, что папоротник, напротив, отводит от людей зло. И если растение вдруг засыхает, значит, оно приняло на себя порчу, предназначавшуюся обитателям дома.

Камыш

Его издавна называли "цветком покойника", и у наших предков он ассоциировался со смертью. Вероятно, потому что камыш растет на болоте, а болота всегда считались гиблыми местами. Сегодня многие, побывав у водоемов или в сельской местности, приносят камыш домой и ставят в воду. Этого делать никак нельзя! Народное поверье однозначно утверждает, что камыш якобы к покойнику.

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