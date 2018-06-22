Точный гороскоп на пятницу

Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров. Поверьте, дров сегодня может быть наломано немало! Зато этот день идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил... Ну а потратить накопленные за день силы вы сможете уже послезавтра, причем с гораздо большей эффективностью.

Овен

Сегодня Овну выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Овен все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Овна все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Телец

Телец может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Тельца. Сам же Телец (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

Близнецы

В голове у Близнецов прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Близнецов с удвоенной силой, весь день они могут провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного.

Рак

Если вчера Рак затеял какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рака будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Лев

Лев может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Лев то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Лев не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Дева

Дева рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Дева настроена на борьбу с килограммами, сегодня ей лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Весы

У Весов день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Весы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня они возьмутся за дела, то пыль при этом могут поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Скорпион

День у Скорпиона пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Скорпиона повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Скорпион с удовольствием отдастся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением.

Стрелец

С самого утра Стрельцу может не давать покоя какая-то глобальная идея. Стрелец будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Козерог

Козерога практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Козерога явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Водолей

Водолею захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Водолею. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Рыбы

Энергетический потенциал Рыб будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдут сами Рыбы. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!

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