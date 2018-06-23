Volvo представила новый S60 и лишила его дизеля - ФОТО

Третье поколение среднеразмерного седана S60 сегодня представили вместе с новым американским заводом компании в Северной Каролине. И S60 не только первый Volvo, производимый в США, но и первый автомобиль шведской марки, который будут продавать без дизелей, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

В основе нового поколения седана Volvo S60 - модульная платформа SPA, на которой ранее созданы новейший универсал V60, кроссовер XC60 и 90-я серия. Новый S60 стал на 126 мм длиннее (4761 мм), колесная база выросла на 96 мм (до 2872), багажник прибавил 62 л (до 442 л).

Если для универсала V60 дизель предлагают, то в моторной гамме нового седана S60 его не будет вообще: компания все активнее переходит на бензиновые и гибридные силовые установки. Так что базовый мотор - только бензиновый 2-литровый турбоагрегат в 249 л.с. в паре с передним приводом. Более мощная 310-сильная версия Т6 будет полноприводной.

Топовыми будут гибридные plug-in версии с полным приводом, где бензиновый мотор крутит передние колеса, а дополнительный электродвигатель - задние. Гибридная установка версии Т6 Twin Engine AWD развивает 340 л.с., а у T8 Twin Engine AWD уже 400 л.с. и 640 Нм, которые дают разгон до 100 км/час за 4,9 сек и максимальную скорость в 250 км/час.

Еще более мощной будет гибридная версия T8 Polestar Engineered отдачей в 415 л.с. и 670 Нм. У нее усиленные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы Ohlins, а разгон до 100 км/час занимает 4,7 секунды.

В длинном списке электронных ассистентов - опционная система Pilot Assist, с которой новый S60 сам тормозит, разгоняется и подруливает на хорошо размеченных дорогах на скорости до 130 км/час. Еще автоматика держит машину в полосе, предупреждает и тормозит при появлении машин, движущихся в поперечном направлении машинах.

Кроме того, в Volvo заявляют, что их система City Safety с функцией автоторможения сегодня единственная на рынке, кто распознает пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Кроме того, впервые в этом сегменте City Safety умеет еще и самостоятельно тормозить, чтобы избежать фронтальных столкновений.

С рассчитанного на 150 000 машин в год завода в Чарльстоне (Северная Каролина) новый S60 поедет не только на рынок США, но и на экспорт. При этом в Штатах и Европе новинку можно взять по сервису подписки Care by Volvo: вносится только ежемесячная абонентская плата за пользование машиной, и в нее уже входят все платежи, включая страховку и налоги. Дальше клиент платит только за бензин.