20 потрясающих фотографий, над созданием которых поработала сама природа - ФОТО

В этом материале мы собрали 20 фотографий природы, в реальность которых практически невозможно поверить. С уверенностью заявляем, что ни грамма фотошопа нет на этих снимках, передает Day.Az со ссылкой на onedio.ru.

1. Этот суккулент настолько симметричен, что становится больно



2. Можно занять себя на пару часов, рассматривая это невероятное отражение



3. Потрясающий градиент



4. По этому склону даже не хочется кататься, чтобы не портить эти совершенные линии



5. Круче заката вы и не видели!



6. Разглядывать эти грибы можно часами



7. Совершенство в чистом виде



8. Идеальное разделение на секции!



9. Эти оттенки волшебного заката.



10. Камень агат в разрезе



11. Идеальный волнистый узор в пустыне



12. Фото лесного массива с высоты придется по вкусу всем перфекционистам



13. А это всего лишь краснокочанная капуста в разрезе



14. Идеально



15. Эта мозаика из камней должна выставляться в музеях в виде арт-объекта



16. Узор на газоне выглядит словно картина



17. Эти маленькие капельки по краю листа заслуживают особого внимания!



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19. Эта рябь оказывает гипнотическое действие



20. Существует ли более симметричный цветок?