Как победить одиночество: простые шаги

Несмотря на то что человек - существо социальное, не всем удается найти возлюбленного, друзей или обзавестись хорошими знакомыми, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В то же время могут возникнуть такие взаимоотношения, которые могут больше навредить, чем принести пользу. Болезненные связи, эмоциональные зависимости - все это не компенсирует необходимость в общении, а действует на психику абсолютно противоположно и наносит травму психике человека.

Боязнь одиночества - это наиболее распространенная причина, почему люди добровольно идут на такие нездоровые взаимоотношения. Любые несчастья, которые они приносят, обычно связаны с токсичным партнером или знакомым, и люди готовы их терпеть, лишь бы не быть одинокими. Преодоление боязни быть одному возможно с помощью простых трех шагов - и победа над страхом в руках.

Страх остаться одиноким произрастает из детства или же является следствием отрицательного опыта в отношениях. Нездоровые отношения между ребенком и родителями, что довольно часто встречается, вот тогда и происходит формирование негативных установок, оказывающих воздействие на социальную сферу жизни еще продолжительное время.

Как начинают проявляться отрицательные установки в детстве?

Манипулирование ребенком для достижения необходимого эффекта в воспитательных целях обычно проводится родителями из благих побуждений. К примеру, такое наказание, как холодное отчуждение родителя за плохую оценку. Дети не строят планов на будущее, живя настоящим моментом, они рассматривают подобную линию поведения, как некую константу, а не как временное явление.

Одна из основных потребностей ребенка - это эмоциональная связь с мамой, поэтому он и делает все возможное, чтобы восстановить все. При повторном опыте страх отчуждения пускает свои корни, и у ребенка появляется уверенность, что любовь необходимо заслужить.

Как избавиться от негативных установок?

можно вернуться в прошлое и проиграть травмирующую ситуацию, но быть уже в роли взрослого, который нанес травму. В воображении можно получить все то, чего не хватало в детстве. С помощью фантазий можно исцелять травмы, поэтому прокручивать такую ситуацию, но с положительным исходом, пока детские травмы не будут исцелены.

не нужно зацикливаться на полученных травмах и тех, кто их наносил. Человек должен дать себе сам все то, в чем он так нуждался в детстве: любовь, поддержку, теплоту.

подарить себе и людям, ставшими причиной душевных травм, прощение.

создание позитивных установок. Человек достоин любви и хорошего отношения, и должен чаще себе это говорить.

Многими людьми одиночество воспринимается, как нечто отрицательное и печальное, то, что необходимо исключить из жизни. Но если одиночество нарисовать не в серых красках и просто принять его, то страх перед ним начнет исчезать. Его можно сделать приятным и ассоциировать с позитивными эмоциями. Человек может сам сходить в ресторан или в кино. Он должен усвоить, что самая лучшая компания для человека - это он сам.

Еще один шаг для преодоления страха быть одному - это избавление от ненужных надежд и завышенных ожиданий.

Нет нужды ожидать от того или иного человека, что он заполнит пустоту в душе. Ее может заполнить только сам человек, и чем раньше он это примет, тем быстрее избавится от страхов.

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