Ученые рассказали о смертельной опасности соли

Потребление соли напрямую связано с повышенным риском смерти, выяснила международная научная группа, в которую вошли сотрудники канадского Университета Калгари, Лондонского университета королевы Марии и других учреждений. Выводы ученых опубликованы в журнале International Journal Of Epidemiology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые провели исследование с участием 2974 пациентов в возрасте от 30 до 54 лет с повышенным артериальным давлением. Научная группа различными способами анализировала уровень натрия в образцах мочи пациентов, собранных в течение 24 часов за несколько дней.

За 24 года наблюдений умерло 272 участника эксперимента. Выяснилось, что существует линейная зависимость между потреблением соли и повышенным риском смерти.

"Точное измеренное количество натрия показало линейную связь со смертностью", - говорится в работе.

Таким образом ученые опровергли результаты предыдущих исследований, в которых кривая зависимости принимала J-образную форму - то есть низкие уровни соли якобы также повышали риск смерти.

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