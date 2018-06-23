Занимательные факты о сне, которые вы, возможно, не знали

Зачем мы спим? Да, вопрос звучит глупо, и ответ на него, казалось бы, очевиден, но на самом деле учёные до сих пор не могут дать однозначный ответ. Однако за несколько последних десятилетий исследователи при помощи современных технологий смогли измерить мозговые волны и немного разобраться, что же происходит в нашей голове по ночам. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет несколько занимательных фактов о нашей ночной жизни.

- Средняя продолжительность эксплуатации матраса - 6-8 лет. Таким образом, у него есть уйма времени, чтобы собрать в себе много всякой ерунды. Одно исследование даже выявило связь между матрасом и синдромом внезапной детской смерти.

- Другое исследование показало, что люди, спящие 6-7 часов, живут дольше, чем те, кто спит 8 часов.

- Дельфины и киты спят лишь "наполовину". Их полушария мозга работают по очереди, так они могут всплывать во сне, чтобы подышать.

- Мировой рекорд по бодрствованию был установлен 17-летним Рэнди Гарднером в 1964 году. Он не спал 264 часа и 12 минут. Рекорд устанавливался намеренно и безо всяких стимуляторов.

- Вы страдаете от каких-либо болей? Согласно одному из исследований, терпимость к боли снижается при нехватке сна. Расценивайте это, как ещё одну причину лишний раз отдохнуть, когда вы боритесь с болезнью.

- Хотя люди, рождённые слепыми, не видят снов в картинках, во время сна у них возникают слуховые, тактильные и обонятельные ощущения.

- Существует понятие боязни сна - сомнифобия.

- 12% людей видят чёрно-белые сны. Однако до появления цветного телевидения количество таких людей составляло 75%.

- Вам может присниться только тот человек, которого вы уже видели в жизни.

- Храп - это общая проблема. Около 40% мужчин и 24% женщин страдают от храпа. Для тех, кто действительно этим обеспокоен, существует хирургическая операция -увулопалатофарингопластика,заключающаяся в удалении небного язычка, части мягкого неба и миндалин. Один из возможных побочных эффектов - изменение голоса.

- Учёные выяснили, что подсчёт овец - неэффективный метод, чтобы заснуть. Это слишком скучно, и гораздо лучше сработает воображение спокойного пейзажа.

- Эксперты по сну считают, что между вашей любимой позой во сне и чертами характера существует прямая связь.

- Вы спите примерно одну треть своей жизни. В среднем это 25 лет.

- Отсутствие сна в течение 16 часов ведёт к снижению производительности, эквивалентному содержанию алкоголя в крови в количестве 0,05%.

- Британские военные нашли способ переустановить биологические часы таким образом, что могут не спать до 36 часов. Достигается это имитацией рассвета на сетчатке глаза.

- Каждые 90 минут во время фазы "быстрого сна" через ваш мозговой ствол проходит всплеск электрической активности, то же самое бывает, когда вы мечтаете.

- То ощущение, когда вас неожиданно дёргает в момент засыпания имеет название -гипнагогическое подёргивание.

- Катастрофа шаттла "Челленджер", авария на Чернобыльской АЭС, выброс нефти из танкера "Эксон" - всё это в некотором смысле произошло по причине нехватки сна.

- Практически всё, что мы знаем о сне, включая вышеприведённые факты, было открыто в последние 30 лет.

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