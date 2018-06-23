13 главных витаминов и откуда их можно получить

Как бы вы ни любили картофельные чипсы, совершенно очевидно, что невозможно прожить только на них всю оставшуюся жизнь. Помимо того, что от них можно просто заболеть, эти столь любимые соленые "хрустяшки" не дают вам витаминов, необходимых для долгой, здоровой и счастливой жизни. Разумеется, все это очевидно и общеизвестно. Однако, истинные функции ключевых витаминов в организме человека остаются не до конца изученными, и, возможно, даже несколько туманными.

Витамины необходимы для нормального функционирования клеток, их роста и развития. И мы говорим не о тех "Флинстоунах", которые все жевали в детстве. Если у вас нет заболевания, которое мешает нормальному обмену веществ, здоровая диета способна дать вам 13 ключевых витаминов, которые совершенно необходимы для выживания. Витамины - одна из четырех групп необходимых каждому человеку питательных веществ. Остальные три группы - это минералы, незаменимые жирные кислоты и аминокислоты. Что касается основных витаминов, то они могут быть разделены на две категории: жирорастворимые и водорастворимые.

Жирорастворимые витамины, к которым относятся витамины A, D, E и K, накапливаются в жировой ткани организма. Они легче усваиваются в присутствии пищевого жира.

Водорастворимые витамины. Организм должен использовать эти девять витаминов немедленно после того, как они поступили в желудок, поскольку любые оставшиеся водорастворимые витамины вымываются с мочой. Единственный витамин в этой группе, В12, может храниться в печени на протяжении многих лет.

Две упомянутые группы включают 13 основныхвитаминов. И, подобно спортивной команде, все они выполняют разные задачи для достижения одной общей цели: вашего здоровья. Познакомьтесь с игроками и их функциями - Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о 13 главных витаминах и о том, как их можно получить.

Витамин А

Он помогает формировать и сохранять здоровые зубы, кости, мягкие ткани, слизистые оболочки и кожу.

Продукты, содержащие витамин А: темная листовая зелень, темные фрукты, яичный желток, обогащенные молочные продукты (некоторые сыры, йогурты, масла), печень, рыба, говядина.

Витамин В6

Известный также под названием пиридоксин, он способствует синтезу красных кровяных клеток (эритроцитов) и поддерживает функцию мозга.

Продукты, содержащие витамин В6: авокадо, бананы, бобовые, овощи, курятина, мясо, орехи, цельные зерна.

Витамин В12

Как и другие витамины группы В, он важен для обмена веществ, способствует формированию эритроцитов и поддерживает центральную нервную систему.

Продукты, содержащие витамин В12: яйца, мясо, молоко, субпродукты (особенно печень и почки), моллюски, домашняя птица, обогащенные продукты (такие как соевое молоко).

Витамин С

Аскорбиновая кислота - это антиоксидант, способствующий здоровью зубов и десен, а также заживлению ран. Она помогает организму усваивать железо и поддерживать здоровье тканей.

Продукты, содержащие витамин С: брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, белокочанная капуста, цитрусовые, картофель, шпинат, помидоры, клубника.

Витамин D

Этот витамин помогает организму абсорбировать кальций, необходимый для нормального развития и поддержания здоровья зубов и костей.

Продукты, содержащие витамин D: жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия), жир из печени рыб, обогащенные молочные продукты и крупы. Кроме того, нужно сказать, что этот витамин вырабатывается нашим организмом под воздействием солнечного света.

Витамин Е

Это антиоксидант, известный также под названием токоферол, который помогает организму синтезировать эритроциты и использовать витамин К.

Продукты, содержащие витамин Е: авокадо, темно-зеленые овощи (шпинат, спаржа, брокколи), растительные масла (сафлоровое, кукурузное, подсолнечное), папайя, манго, семена, орехи, зародыши пшеницы.

Витамин К

Этот витамин способствует свертыванию крови, а также может быть важен для здоровья костей.

Продукты, содержащие витамин К: белокочанная капуста, цветная капуста, темно-зеленые овощи (брокколи, спаржа, брюссельская капуста), темная зелень (шпинат, капуста листовая, капуста кормовая) рыба, печень, говядина, яйца.

Биотин

Это вещество важно для метаболизма белков и углеводов, а также для синтеза гормонов и холестерола.

Продукты, содержащие биотин: яичный желток, бобовые, молоко, орехи, мясные субпродукты (особенно печень и почки), свинина, дрожжи, шоколад, крупы.

Ниацин (витамин В3)

Это витамин группы В, способствующий здоровью кожи и нервов. В более высоких дозах он также оказывает эффект снижения уровня холестерина.

Продукты, содержащие витамин В3: яйцо, авокадо, рыба (особенно тунец и другая морская рыба), бобовые, орехи, картофель, домашняя птица, обогащенные злаки и хлеб.

Соль фолиевой кислоты

Это вещество взаимодействует с витамином В12, способствуя синтезу эритроцитов. Оно необходимо для производства ДНК, которая контролирует рост тканей и функции клеток.

Продукты, содержащие соль фолиевой кислоты: спаржа, брокколи, свекла, сушеные бобы (фасоль, стручковая фасоль, лимская фасоль), листовая зелень, (шпинат, ромейн), апельсины, чечевица, арахисовое масло, пивные дрожжи, обогащенные злаки, зародыши пшеницы.

Пантотеновая кислота (витамин В5)

Эта кислота важна для метаболизма, а также играет определенную роль в производстве гормонов и холестерола.

Продукты, содержащие витамин В5: авокадо, цветная капуста, брокколи, яйца, бобовые, чечевица, грибы, мясные субпродукты, птица, сладкий картофель, цельнозерновые хлопья, молоко.

Рибофлавин (витамин В2)

Рибофлавин взаимодействует с другими витаминами группы В, способствуя росту и синтезу эритроцитов.

Продукты, содержащие витамин В2: яйца, субпродукты, нежирное мясо, молоко, зеленые овощи, обогащенные зерновые продукты и крупы.

Тиамин (витамин В1)

Тиамин помогает клеткам организма расщеплять углеводы и превращать их в энергию.

Продукты, содержащие витамин В1: яйца, нежирное мясо, орехи, семена, бобовые, мясные субпродукты, горох, цельнозерновые продукты.

Не позволяйте всей этой витаминной шумихе заставить себя чрезмерно увлечься витаминными пищевыми добавками и таблетками. Согласно многим исследованиям, вам скорее всего вообще не требуются мультивитаминные добавки, если вы продуманно питаетесь.на самом деле, если речь идет о витаминах, слишком много хорошего может привести к очень плохим последствиям.

Концентрация витаминов в крови может быстро достигать токсичных уровней. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале MedlinePlus, "наилучший способ регулярного получения всех необходимых витаминов - сбалансированная диета, содержащая широкое разнообразие фруктов, овощей, обогащенных молочных продуктов, бобовых, чечевицы и цельнозерновых продуктов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook