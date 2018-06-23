Археологи нашли остатки древнего пива

На раскопках близ населенного пункта Уппокра в Швеции археологи наткнулись на остатки древнейшего солода для приготовления пива, сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Археологи Лундского университета в Швеции, проводившие раскопки, определили возраст зерен, использовавшихся для приготовления пива - им оказалось более 1500 лет, что соответствует периоду железного века.

Рядом с остатками ингредиентов древнего пива были обнаружены низкотемпературные печи, использовавшиеся для тепловой обработки зерен и приготовления солода. По словам ученых, это самые древние доказательства существования ремесла пивоварения в Швеции.

Однако рядом с древней находкой не оказалось никаких древних жилых домов. Такой факт может объясняться тем, что пиво варили во время праздников или в местах для торговли.