Chevrolet представила абсолютно новый кроссовер с известным именем - ФОТО

Компания Chevrolet называет представленный производителем кроссовер "самым новым и самым свежим" представителем вседорожной линейки с 2015 года. Новый Blazer получил не только хорошо знакомое имя, но и весьма эмоциональный дизайн, а также набор достаточно мощных моторов, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Chevrolet Blazer займет позицию в линейке марки между моделями Equinox и Traverse, но, по всей видимости, будет назначен на роль самого спортивного вседорожника Chevrolet. Об этом можно судить по экспрессивной внешности, в которой активно используются дизайнерские ходы, позаимствованные у суперкара Chevrolet Camaro. В том же отчетливо спортивном духе оформлен и интерьер новинки: производитель заявляет, что все в салоне Blazer ориентировано на водителя. Габариты кроссовера не уточняются: производитель сообщил лишь, что максимальный объем багажника Blazer составляет 1 818 л.

Внешности кроссовера можно будет придать и дополнительную толику агрессивности: для Blazer предусмотрено исполнение RS, в котором, в частности, доступны 21-дюймовые колесные диски, тогда как стандартная версия оснащается 18-дюймовыми.

Базовым двигателем для кроссовера станет 2,5-литровый агрегат, развивающий 193 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Топовую же позицию займет V6 объемом 3,6 л, который обеспечит 305 л.с. и 365 Нм тяги. Оба мотора оснащены системой непосредственного впрыска и системой "старт-стоп", а в качестве коробки передач предусмотрен безальтернативный 9-ступенчатый автомат.

Стандартной станет и система Tracrion Select, позволяющая выбирать режим работы бортовой электроники. Система полного привода, предусмотренная для некоторых модификаций, способна адаптироваться под дорожные условия, а при равномерном движении умеет отключать заднюю ось, снижая потребление топлива. Динамические характеристики Chevrolet Blazer пока не называются. Известно лишь, что новинка способна тянуть за собой прицеп весом в две тонны, причем с топовым мотором устанавливается и система Hitch Guildance, помогающая водителю управляться с прицепом.

Кроме того, в список оборудования Blazer вошли камера со "взглядом сверху", подогрев руля и передних кресел, подогрев заднего дивана, система дистанционного запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и 6 USB-портов. Кроме того, кроссовер получил мультимедийную систему нового поколения с 8-дюймовым монитором, которая умеет раздавать интернет, а также взаимодействовать со смартфонами на базе платформ Apple и Android.

Старт продаж на рынке США намечен на начало 2019 года. Подробности о возможности появления Chevrolet Blazer на прочих рынках производитель обещает обнародовать позже.