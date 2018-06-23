Учёные раскрыли тайну существования призраков

23 июня 2018 10:33

Спойлер: реальность их существования в одном мире с людьми наука так и не доказала, об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Учёные из Университета Голдсмита выяснили, что наибольшая часть контактов с призраками умерших друзей или родственников происходит либо во сне, либо после резкого пробуждения, пишет The Conversation. Сомнологи отмечают, что большая часть призраков, инопланетян или чудовищ под кроватью беспокоит людей после сильного переутомления. Другой причиной видений может становиться так называемый сонный паралич - пограничное состояние между сном и бодрствованием.

Другое объяснение жутким видениям - "синдром взрыва головного мозга" (EHS), природа и механика которого не раскрыты учёными до сих пор. По некоторым данным, пограничное состояние между сном и бодрствованием каким-то образом перестраивает активность мозга, вызывая зрительные и слуховые галлюцинации.

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