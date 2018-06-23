Samsung готовит смартфон с двумя экранами
23 июня 2018 10:41 189
В патентах корейского электронного гиганта найдено устройство со вторым дисплеем на задней панели, об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Samsung запатентовала безрамочный смартфон с двумя экранами: основным и вторым - на задней панели. Об этом сообщает Mobielkopen.
Устройство получит скруглённые края, на передней панели будет только одна рамка - верхняя, с динамиком и фронтальной камерой. Второй экран расположился в верхней части задней панели, над ним стоят одинарная камера и фотовспышка.
Samsung будет не первым производителем смартфонов, оснастившим устройство дополнительным экраном на задней панели. Ранее такую особенность получил Meizu Pro 7.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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