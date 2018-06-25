Автомобили с "неродными" моторами - ФОТО

Двигатель VW в Seat и Skoda? Kia Rio и Hyundai Solaris на одной моторной гамме? В эру унификации такой обмен "органами" - обычное дело. Но нередко даже производители с разными философиями и классами сотрудничают по таким агрегатам. АвтоВести вспомнили тех, кто сегодня использует "не свои" моторы, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Использование двигателя стороннего производителя может и коробит некоторых сторонников "аутентичности". Но для автобизнеса это даже выгодно: купить готовый агрегат на стороне или вместе разработать двигатель часто оказывается дешевле и проще, чем делать все это одному.

1

Mercedes-Benz A-Class

Мотор: Renault

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Новейшее, четвертое поколение хэтчбека Mercedes-Benz A-Class запросто может удивить своего владельца, который не совсем в курсе того, что происходит в мировом автопроме. Ведь человек считает, что купил "чистокровный" Mercedes, а там бац - "неродной" мотор! Да-да, модификация A180d оснащена 1,5-литровый дизелем (116 л.с. и 260 Нм), который по мерседесовской классификации назван OM608, но на деле это доработанный 1,5 dCi Renault, применяемый на разных моделях Renault и Nissan. Кстати, этот дизель ставился и на прошлый A-Class.

С новым поколением smart - та же история. Разработанная совместно с той же Renault третья генерация теперь делит платформу и 70% деталей с текущим Twingo. Включая и моторы.



2

Lotus Elise, Exige, Evora

Мотор: Toyota

Британский Lotus - еще один пример производителя, который использует моторы "со стороны". Причем на покупных моторах ездит весь нынешний модельный ряд компании: на Elise, Exige и Evora сегодня используются двигатели Toyota, да еще и оснащенные механическим компрессором.

У Elise - 1,8-литровая "четверка" мощностью до 250 л.с., а вот на Exige и флагманскую Evora ставят уже компрессорный V6 в 3,5 л и отдачей до 436 сил в самой мощной версии. Самая динамичная с этим мотором - версия Exige Cup 430 (на фото), которая с 6-ступенчатой МКПП тратит на разгон до "сотни" 3,3 сек.

3

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Мотор: Ferrari

"Заряженная" Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - тот случай, когда чужой мотор носить под капотом даже почетно. Ведь самая мощная в гамме "Джулия" оснащена бензиновым движком серии F154 разработки Ferrari.

Выпускаемый с 2013 года 2,9-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами развивает на "Альфе" 510 л.с. и 600 Нм. В итоге этот итальянский конкурент "немецкой тройки" едет до 100 км/час всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 307 км/час.

4

Aston Martin DB11, Vantage

Мотор: Mercedes-AMG

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Pagani - не единственная марка, которая ездит на моторах Mercedes. Недавно, например, их начал использовать и Aston Martin! Первым стал представленный в 2017 году DB11 с битурбовым 4-литровым V8 серии М177 от отделения Mercedes-AMG: он развивает на "британце" 510 л.с. и 675 Нм. На разгон до "сотни" суперкар тратит 4 сек, максимальная скорость - 301 км/час. При адаптации мотор Mercedes получил новый впуск, другой выхлоп, переделанную систему смазки и программу управления двигателем, "заточенную" под ощущения и звук, которые характерны для Aston Martin.

В том же году вышел и новый Vantage - построенный на укороченной алюминиевой платформе старшей модели DB11 спорткар с тем же 510-сильным двигателем Mercedes. А поскольку он заметно легче DB11, то и динамика вышла соответствующей: заявленный разгон до 100 км/ч у нового Vantage составляет 3,6 с, а максимальная скорость - 314 км/ч.

5

Pagani Huayra

Мотор: Mercedes-AMG

Для частных компаний вроде итальянской Pagani всегда актуален вопрос "где взять мотор", потому что своими силами разработку такого сложного агрегата почти не вытянуть. Самый простой и дешевый путь - покупать двигатели у автогигантов. Вот и Горацио Пагани не стал изобретать колесо - и заключил соглашение с Mercedes-AMG на поставку моторов V12 для своих гиперкаров.

И если Zonda носила атмосферные движки объемом 6, 7 и 7,3 л, то в недрах нынешней модели Huayra живет уже битурбовый 6-литровый V12 отдачей до 764 л.с. Учитывая, что Huayra весит около 1,2 т, ее разгон до 100 км/час за время менее 3 сек не удивляет.

6

Lamborghini Huracan

Мотор: Audi

Вхождение Lamborghini в состав Volkswagen Group закончилось всепроникающей унификацией. Поэтому сегодня выпускаемая с 2014 года модель Huracan несет в себе атмосферный 5,2-литровый V10 от Audi, который также ставится и на спорткар Audi R8. Самая мощная версия этого мотора - у 640-сильной модели Huracan LP 640-4 Performante.

Это та самая нацеленная на трек Performante, которая доезжает до "сотни" за 2,9 сек и которая в 2016 году поставила новый рекорд Нюрбургринга среди серийных дорожных автомобилей (6:52,01). Кстати, кроме Huracan, на моторах Audi сегодня еще ездят, к примеру, Donkervoort и KTM X-Bow, о которых мы уже писали в одном из прошлых хит-парадов.