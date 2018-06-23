Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

23 июня 2018 12:40

Команда Front Pictures показала на шоу "America's Got Talent" такой номер, что судьи и зрители назвали его самым невероятным и совершенным. Благодаря синтезу технологий и проекции номер с головой погружает в виртуальную реальность, передает Day.Az.

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"Погружение

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