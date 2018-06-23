Саудовский шейх аль-Карни: «Любую проблему с женой можно решить за 5 минут!» - ФОТО

Шейх Аид аль-Карни считает, что любую проблему с женой можно решить за 5 минут, если знать один секрет. Этим секретом он охотно делится со своей аудиторией и журналистами во время пресс-конференций, передает Day.Az со ссылкой на ofigenno.com.

Шейх аль-Карни - саудовский проповедник, писатель, автор книги-бестселлера "Не грусти!", переведенной на 30 языков мира. Мудрейший человек, у которого есть чему поучиться.

В чём же заключается его метод избежания конфликтов? "Не только Эйнштейн и Ньютон могут делать великие открытия. Восток тоже на что-то способен. Вот и я совершил открытие метода под названием "Чудодейственное средство для семейной жизни"", - говорит он и излагает его суть.

"Если возникает конфликт с супругой, постарайся не отвечать ей. Не запугивай ее повышением голоса, не угрожай. Не говори ей: "Молчи, женщина, ты не права"".

"Женщине надо выговориться - дай ей такую возможность. Только не смотри в экран компьютера или телефона, пока она говорит. Капитулируй перед ней! Кротко склони свою голову и сиди смиренно. И ни в коем случае не отвечай ей, будь ты хоть трижды прав".

"Скажи: "Безусловно, ты права. Я раскаиваюсь перед Всевышним. Обещаю тебе, что этого больше никогда не повторится. Взываю к тебе о прощении ради Бога. Я совершил ошибку - шайтан попутал. Но двери покаяния открыты. Обещаю, что больше так не буду"".

"Женщина всегда эмоциональна, ею управляют чувства. Она милосерднее мужчины. Женщина ухаживает за больными близкими, когда сама болеет. Женщина вынашивает ребенка, кормит его, прижимая к груди. Она дарит душевное тепло мужу. Заботится и ухаживает. Поэтому капитулируй перед своей женой и даже не старайся ей перечить!"

Действительно, такой метод может стать залогом семейного счастья. Услышав от мужа просьбы о прощении и слова покаяния, любая жена станет шелковой, сама пойдет ему на уступки, и взрастит в себе уважение к нему. Готов попробовать применить метод?