Светлана Лобода опубликовала первое фото своей новорожденной дочери - ФОТО

24 мая Светлана Лобода родила вторую дочь. Девочка появилась на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса - Cedars-Sinai, вес малышки составил 3 кг, а рост - 48 см. Певица уже опубликовала первый снимок с малышкой, передает Day.Az со ссылкой на ofigenno.com.

"Рождение ребенка - это какое-то невероятное волшебство. До сих пор не могу объяснить это чудо. Настоящее доказательство Божественного присутствия в каждом из нас", - сказала Светлана в одном из интервью.

Теперь у знаменитости двое желанных детей. Просто удивительно, как она успевает находить на обеих девочек время при таком плотном рабочем графике, вызванной неимоверной востребованностью у публики.

"Ева без ума от сестренки. Она ее ждала, мне кажется, больше всех. Каждый день разговаривала с животиком, гладила и была мне настоящей помощницей. Сейчас Евочка не отходит он нее ни на шаг. Она очень счастлива, как и мы все. Каждый день она говорит мне: "Спасибо, мама, что родила мне сестренку", - это так трогательно!"- рассказывает Светлана Лобода.

Певица очень быстро пришла в форму. Уже через две недели после родов она посетила церемонию вручения Премии Муз-ТВ, на которой победила в номинации "Лучшая исполнительница".

Несмотря на пополнение в семье, Лобода не планирует делать перерыв в творчестве. В конце этого месяца она собирается отправиться в тот же Лос-Анджелес для сьемок клипа на новую песню "Суперзвезда", которая уже рвет чарты. Кроме того, в июле начинается ее гастрольный тур. График выступлений расписан до конца 2018 года. В скором времени певица посетит многие города СНГ с новой программой.

Возможно, большая активность и любовь к жизни помогает Лободе всегда оставаться в форме. К примеру, одно из ее последних фото, сделанных через месяц после появления второго ребенка на свет, вызвало у поклонников искреннее восхищение. "Свежая, ухоженная, привлекательная женщина с точеной фигурой", - так о ней отозвались фанаты.