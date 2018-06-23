Звездные двойники: 10 пар знаменитостей, похожих друг на друга так, словно их разлучили в детстве - ФОТО
Существует поверье, что где-то по миру ходят двойники каждого из нас. Звезды, как оказалось, не исключение!
Когда рассматриваешь фотографии этих знаменитостей, возникает подозрение, что у их родителей были романы где-то на стороне. Это надо же быть настолько похожими!
"ОФИГЕННО" публикует фото 19 пар селебрити, похожих друг на друга как две капли воды. Нет, это не одна и та же личность!
Пенелопа Крус и Сальма Хайек
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Кеша и Блейк Лайвли
Уилл Феррелл и Чед Смит
Зои Дешанель и Кэти Перри
Кира Найтли и Натали Портман
Кортни Кокс и Нелли Фуртадо
Анджелина Джоли и Меган Фокс
Синди Кроуфорд и Ева Мендес
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон
Марго Робби и Джейми Прессли
Хилари Суонк и Дженнифер Гарнер
Крис Хамфрис и Тейлор Лотнер
Аманда Сейфрид и Джемма Уорд
Линда Евангелиста и Мила Йовович
Дженнифер Лоуренс и Белла Хадид
Райан Филипп и Джастин Тимберлейк
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски