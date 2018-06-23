Звездные двойники: 10 пар знаменитостей, похожих друг на друга так, словно их разлучили в детстве - ФОТО

23 июня 2018 15:00

Существует поверье, что где-то по миру ходят двойники каждого из нас. Звезды, как оказалось, не исключение!

Когда рассматриваешь фотографии этих знаменитостей, возникает подозрение, что у их родителей были романы где-то на стороне. Это надо же быть настолько похожими!

"ОФИГЕННО" публикует фото 19 пар селебрити, похожих друг на друга как две капли воды. Нет, это не одна и та же личность!

Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

Кеша и Блейк Лайвли

 

Уилл Феррелл и Чед Смит

 

Зои Дешанель и Кэти Перри

Кира Найтли и Натали Портман

 

Кортни Кокс и Нелли Фуртадо

Анджелина Джоли и Меган Фокс

Синди Кроуфорд и Ева Мендес

Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон

Марго Робби и Джейми Прессли

Хилари Суонк и Дженнифер Гарнер

Крис Хамфрис и Тейлор Лотнер

Аманда Сейфрид и Джемма Уорд

Линда Евангелиста и Мила Йовович

Дженнифер Лоуренс и Белла Хадид

Райан Филипп и Джастин Тимберлейк

Мишель Уильямс и Кэри Маллиган

Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски

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