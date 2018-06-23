Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали трогательные снимки своих 5-месячных малышей - ФОТО

Знаменитостям крайне редко удается скрыть что-то от журналистов. Прессе известно всё: с кем звезды встречаются, когда обедают и о чём говорят за завтраком. Вполне естественно, что многое они хотели бы утаить, но не тут-то было...

Настоящими мастерами конспирации можно назвать разве что Анну Курникову и Энрике Иглесиаса. Никто даже не догадывался, что у пары ожидается пополнение в семье, пока они сами не сообщили о появлении малышей, передает Day.Az со ссылкой на ofigenno.com

Изредка Анна и Энрике балуют поклонников милыми снимками своей семьи. На днях Курникова и Иглесиас решили поделиться в Инстаграме фото, как они вместе с малышами смотрят футбол.

Похоже, детишкам понравился матч октрытия чемпионата мира, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Однако, судя по шарфу, их папа с нетерпением ждет матчей с участием сборной Испании.

Фанаты разразились милыми комментариями под постами: "Какие же они сладенькие", "Вы просто очаровательная пара", "Как быстро растут детишки", "Миленький болельщик и мама красавица".

Недавно Энрике Иглесиас дал несколько комментариев по поводу отцовства. Он признался, что считает свою возлюбленную супергероиней. Певец рассказал, что старается быть лучшим отцом для своих детей и надеется воспитать их достойно.

Поклонники даже стали подшучивать, мол, если кра