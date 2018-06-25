17 невероятных фотографий из отпуска - ФОТО

25 июня 2018 00:28

Чего стоит включить фантазию и сделать что-то действительно оригинальное? Долой однообразные снимки, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

Я им завидую!

1. Сейчас я ее съем. Играя с ракурсом съемки можно получить невероятные фото

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2. Безголовый гитарист. Тебе понадобится всего лишь верный музыкальный инструмент и безбашенный друг
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3. Дай мне свою руку, милая. Еще один пример обмана зрения. Искривление изображения в воде

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4. Я тебя одной рукой вытяну. Великолепная задумка и завораживающий вид

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5. Русалки выбрались на сушу. Чуточку фантазии и минимум умения рисовать

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6. Пейте, маленькие людишки! Такой же визуальный трюк использовался для "уменьшения" хоббитов при съемке "Властелина колец"

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7. Помоги мне напоить эту малютку. Выглядит очень забавно

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9. Подводные посиделки. Укромное же они местечко выбрали
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10. Как игрушечная. Просто попроси подругу подпрыгнуть на заднем плане

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11. Я помогу тебе сделать стойку на голове. Веселые занятия спортом

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12. Хочу потрогать твой персик. Выглядит аппетитно

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13. Не надо, женщина, я повинуюсь тебе! Будни подкаблучника

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14. Для любителей колы. Гигантская бутылка для большого любителя сладкой воды

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15. Позагораем вместе? Что это за чудище такое?

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16. Я ваше искусство ну очень почитаю. Какой-то черный юмор

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17. Шива вселилась в эту девушку. Она познала Вселенную

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Великолепные идеи для фото, неправда ли? Так выходит, когда за дело берутся талантливые и креативные люди. Несомненно, фото сделанные профессионалами. Фантазия бурлит в их головах и выплескивается потоками такого вот творчества.

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