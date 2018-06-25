17 невероятных фотографий из отпуска - ФОТО

Чего стоит включить фантазию и сделать что-то действительно оригинальное? Долой однообразные снимки, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.

1. Сейчас я ее съем. Играя с ракурсом съемки можно получить невероятные фото

3. Дай мне свою руку, милая. Еще один пример обмана зрения. Искривление изображения в воде

4. Я тебя одной рукой вытяну. Великолепная задумка и завораживающий вид

5. Русалки выбрались на сушу. Чуточку фантазии и минимум умения рисовать

6. Пейте, маленькие людишки! Такой же визуальный трюк использовался для "уменьшения" хоббитов при съемке "Властелина колец"

7. Помоги мне напоить эту малютку. Выглядит очень забавно

9. Подводные посиделки. Укромное же они местечко выбрали

10. Как игрушечная. Просто попроси подругу подпрыгнуть на заднем плане

11. Я помогу тебе сделать стойку на голове. Веселые занятия спортом

12. Хочу потрогать твой персик. Выглядит аппетитно

13. Не надо, женщина, я повинуюсь тебе! Будни подкаблучника

14. Для любителей колы. Гигантская бутылка для большого любителя сладкой воды

15. Позагораем вместе? Что это за чудище такое?

16. Я ваше искусство ну очень почитаю. Какой-то черный юмор

17. Шива вселилась в эту девушку. Она познала Вселенную

Великолепные идеи для фото, неправда ли? Так выходит, когда за дело берутся талантливые и креативные люди. Несомненно, фото сделанные профессионалами. Фантазия бурлит в их головах и выплескивается потоками такого вот творчества.