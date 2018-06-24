Ученые назвали возбудитель алкоголизма №1

Профессор Маркус Хейлиг и главный инженер-исследователь Эрик Ожье из Университета Линчепинга в Швеции провела важный эксперимент, чтобы выяснить основную причину возникновения у людей алкогольной зависимости. Как выяснилось, склонность к алкоголизму связана с формированием эмоций и успокоением центральной нервной системы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Исследователи изучили крыс, обученных нажимать на рычаг для получения подслащенной воды или раствора спирта. Результаты опыта, опубликованные в Medical Xpress показали, что большинство животных предпочитало сахар. Однако около 15% хотели алкоголь. При этом удары током крыс никак не останавливали. Отмечается, что доля грызунов, которые предпочли спиртной напиток, пропорциональна проценту людей с зависимостью.

Биологи измерили активность сотен генов в пяти областях мозга подопытных. Больше всего различий в экспрессии ДНК оказались в миндалевидном теле - отвечает за формирование эмоций. Ген, который кодирует белок GAT-3, был наименее активным у крыс с алкоголизмом. Он поддерживает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты на низком уровне, которая отвечает за успокоение центральной нервной системы.

В свою очередь, при подавлении GAT-3 у крыс, которые хотели сахар, развивалась склонность к употреблению алкоголя. У людей, которые страдали от зависимости, уровни гена в области миндалины были ниже, чем у тех, кто находился в контрольной группе.

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