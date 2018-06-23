20 милых фото, на которых отцы увидели своих дочек в свадебных платьях - ФОТО
23 июня 2018 19:00 412
Для отца его дочь навсегда останется маленькой принцессой, которую он любит и оберегает. Идет время, дочь взрослеет, выпархивает из семейного гнезда и выходит замуж. И именно в день свадьбы может глубоко проявиться тесная душевная связь между отцом и дочерью, особенно когда гордый родитель впервые видит свою дочь в свадебном наряде и готовится вести ее под венец, передает Day.Az со ссылкой на interesno.cc.
Мы собрали для вас действительно трогательные снимки, на которых папа впервые видит дочь в подвенечном платье. Оказывается, даже у самых суровых отцов есть тот запас сентиментальности, от которого можно расплакаться от счастья. Благодаря таким трогательным моментам на душе становится теплей.
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