Обед, который спас мир от ядерной катастрофы - ФОТО

Карибский ракетный кризис, который разразился осенью 1962 года, едва не привел к ядерной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом. К счастью, обеим сторонам удалось мирно разрешить спор, причем решающую роль в предотвращении катастрофы сыграли корреспондент американского телевидения и резидент советской разведки. Как это удалось - расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Американский журналист Джон Скали, который вместе с резидентом советской разведки помог спасти мир в 1962 году

Трудно поверить, что двое мужчин в Вашингтоне, которые официально не имели никакого отношения ни к Кубе, ни к советским ракетам, сыграли исключительно важную роль в мирном завершении карибского ракетного кризиса. Речь идет о корреспонденте американской телекомпании АВС по имени Джон Скали и офицере советской разведки, официально работавшем в качестве советника посольства СССР, Александре Феклисове.

Генерал-полковник Федор Ладыгин в своих мемуарах пишет: "Брат президента Роберт Кеннеди решил, что необходимо найти новый контакт для конфиденциальных коммуникаций между США и СССР. Он попросил своего знакомого, телеведущего Джона Скали, организовать встречу с советником посла СССР Феклисовым.

Джон Скали и Александр Феклисов

Впрочем, два года спустя сам Скали вспоминал, что это именно Феклисов, работавший в посольстве под именем Александра Фомина, позвонил ему и пригласил вместе пообедать: "Я уже пообедал, когда он позвонил, но его голос был настолько тревожным и настойчивым, что я немедленно решил пойти".

Двое мужчин встретились в ресторане Occidental, в двух кварталах от Белого дома, и, заказав еду, перешли сразу к делу: война, казалось, вот-вот разразится. "Скали выглядел взволнованным, - вспоминал Феклисов. - Без всяких предисловий он начал обвинять Хрущева в политике агрессии... Я напомнил ему, что именно Америка пытается окружить СССР сетью военных баз и создает антисоветские военные блоки...".

Персонал Стратегического командования ВВС, изучающий результаты разведывательной фотосъемки во время карибского кризиса, 1962 год

По словам Скали, Феклисов предложил решение: "Может быть, существует выход. Что вы думаете о предложении, в рамках которого мы обещаем удалить наши ракеты под наблюдением Организации Объединенных Наций?" Скали ответил, что не знает, но готов попробовать выяснить. А учитывая, что телеведущий был близким другом братьев Кеннеди, он мог выступить в роли посредника".

После этих слов они ели в полной тишине. Скали вспоминал, что Феклисов был настолько поглощен размышлениями, что случайно взял крабовые котлеты Скали, а ему досталась заказанная Феклисовым свиная отбивная. Чтобы не усугублять и без того напряженную международную обстановку, Скали сделал вид, что тоже ничего не замечает.

Феклисов и Скали встречались несколько раз, и эти встречи сыграли решающую роль в достижении компромисса. Оба проинформировали свое руководство о переговорах, минуя официальные дипломатические каналы. Это секретное неофициальное общение позволило лидерам США и Советского Союза избежать обвинений в слишком больших уступках и умиротворении врага.

Никита Хрущев и Джон Кеннеди, от имени которых вели переговоры Скали и Феклисов

Ключевым моментом стало смелое заявление Феклисова о том, что американский ядерный удар по Кубе приведет к тому, что СССР в ответ предпримет аналогичные действия против Западного Берлина. "Знаешь, Джон, когда в битву двинется лавина из тысяч советских танков, а с воздуха ударят тяжелые штурмовики, они сметут все на своем пути. Думаю, им вряд ли потребуется больше 24 часов, чтобы сломить сопротивление гарнизонов и захватить Западный Берлин", - вспоминает Феклисов собственные слова в своей книге "За океаном и на острове. Записки разведчика".

Это был огромный риск со стороны самого Феклисова, потому что Хрущев не уполномочил его говорить о захвате Западного Берлина. Он импровизировал, действовал на свой страх и риск, и вся ответственность лежала на его плечах. Но, к счастью, в конце концов, этот риск оправдался.

Александр Феклисов, десятилетия спустя после карибского кризиса, с книгой воспоминаний в руках

Для американского президента Джона Ф.Кеннеди, призрак нападения на Западный Берлин оказался решающим аргументом в ходе переговоров. Он предложил, что США уберут свои ракеты из Турции и оставят в покое Кубу, а СССР должен вывести с острова свое ядерное оружие.

Затем пришло письмо от Хрущева, в котором советский лидер заверил американского президента, что "с уважением и доверием" воспринимает обещание Кеннеди, что США и их союзники не вторгнутся на Кубу, и, в свете этого, СССР выводит свои ракеты с острова: "Мы только что отдали приказ о том, что эти вооружения должны быть демонтированы и вывезены".

На самом деле, все договоренности между Кеннеди и Хрущевым были устными, но обе стороны сдержали свое слово и все обещания были выполнены.

Джон Скали умер в 1995 году в Вашингтоне, а Александр Феклисов - в 2007 году в Москве. Ни один из них не стал знаменитым, но оба прожили жизнь, зная, что помогли миру избежать катастрофы.

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